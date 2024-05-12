Brezilya’da sel bilançosu ağırlaşıyor!

Brezilya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 127’ye, kaybolanların sayısının 141’e yükseldiği bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor. Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 127’ye, kayıpların sayısının 141’e yükseldiği kaydedildi. Yaralı 756 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

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