"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Brezilya'daki sel afetinde ölü sayısı artıyor

13 Mayıs 2024, Pazartesi 14:19
Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 144, kayıpların sayısının 125 olarak güncellendiği belirtildi.

Yaralı sayısının 800'e yükseldiği ve selden etkilenen kişi sayısının ise 2 milyon 100 bini geçtiği kaydedilen açıklamada, yerinden edilenlerin sayısının da 620 bini aştığı ifade edildi.

Açıklamada, 81 bin kişinin kilise, okul ve spor salonlarında misafir edildiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Felaket durumu ilan edilmişti

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanlar olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lazzarini: Gazze’de güvenli bölge yok

    Brezilya'daki sel afetinde ölü sayısı artıyor

    Nereye gideceklerini bilemeden Refah'tan da ayrılmak zorunda kaldılar

    AVM'ler niye dolu?

    “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” açıklandı - Ekonomistler nasıl değerlendirdi?
    📷

    Bediüzzaman Mevlidinde muhabbet mesajları

    Sağlıkta şiddete karşı ortak tavır gösterilmeli

    1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor

    Patates depoda 4 lira, markette 20 liraya satılıyor

    Antakya'da ve Defne'de eğitime ara verildi

    Netanyahu kazanamaz

    Olan vatandaşın cebine oluyor

    Hastaneler toplu mezara döndü

    Küstah İsrail’den BM’ye bir küstahlık daha

    Ülkemiz için yaşamak istiyoruz

    Saray da tasarrufa dahil mi?

    BM Raportörü Refah'taki zulmü böyle tarif etti: 'Böyle bir şok edici vahşeti daha önce hiç görmemiştim'

    Gustavo Petro'dan Netanyahu'ya: "Tarihe soykırımcı olarak geçeceksin"

    Anadolu Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni projelerimiz hayata geçiyor
    Süleyman KÖSMENE

    DKT rüzgârı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Güneşe üflemek...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Fıtratın bekçileri, onu koruyamazlar...
    Risale-i Nur'dan

    Mesleğimiz cadde-i kübra-i Kur’âniyedir
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kalb ve aklına görünen nuru, tenkid parmaklarıyla yoklama!”
    Yasir Özer

    Kayalıklarda gül yetiştiren adam...
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Meyl-i dünyaya hırs - Kapanması gereken kapılar - 22

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.