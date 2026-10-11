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11 EKİM 2026 PAZAR - YIL: 57

Cibuti açıklarında gemi alabora oldu: 109 kişi öldü ve 116'dan fazla kişi kayıp

11 Ekim 2026, Pazar 19:13
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cibuti açıklarında meydana gelen gemi kazasında 15'i çocuk olmak üzere 109 kişinin öldüğünü ve 116'dan fazla kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

IOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cibuti açıklarında 305 kişiyi taşıyan bir teknenin alabora olduğu aktarıldı.

Kazanın Cibuti açıklarında meydana gelen "en ölümcül kaza" olduğu ifade edilen açıklamada, "Kazada 15'i çocuk olmak üzere en az 109 göçmen öldü, 116'dan fazla kişi ise kayıp." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kayıpların bulunamamasına ilişkin endişelerin arttığı, Cibuti yetkililerinin arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yerel yetkililerin hayatta kalanlara tıbbi bakım sağladığı bildirilen açıklamada, ölenler için saygın cenaze törenlerinin düzenlendiğini belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Göç Örgütü'nün Cibuti Misyon Şefi Alexandre Coissac, "Bu, yıkıcı bir can kaybı." ifadelerini kullandı.

Hayatta kalanlar ve sevdiklerini kaybeden veya akrabalarından haber alamayan ailelerle dayanışma içerisinde olduklarını belirten Coissac, "Ekiplerimiz, acil yardım sağlamak için yerel yetkililerle birlikte sahada bulunuyor. Bu trajedi, ekonomik fırsatlar arayan göçmenlerin bu göç koridorunda karşılaştığı tehlikelerin acı bir hatırlatıcısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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