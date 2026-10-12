Dervişoğlu: Milletin parasının çalınmasına göz yumulamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, fon skandalı ile ilgili “Bu işin peşini bırakmayacağız. Milletimizin parasının çalınmasına göz yummayacağız. İYİ Parti olarak ihmali ve sorumluluğu bulunan herkes hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu dosyanın birkaç fon yöneticisinin tutuklanmasıyla kapatılmasına, faturanın yine milletin sırtına yıkılmasına asla izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Ekonomideki gidişatı da değerlendiren Müsavat Dervişoğlu, “Asgari ücret açlık sınırına doğru giderken ortalama ücretler de asgari ücrete doğru eriyor. Bu erime demokrasinin vazgeçilmezi olan orta sınıfı da yok ediyor” dedi. Müsavat Dervişoğlu, emekli maaşlarının düşük olduğuna işaret ederek, “Yıllarca yüksek prim ödemiş emekliyle neredeyse hiç prim ödememiş olan aynı tabana doğru itilmiş ve sıkıştırılmıştır. Adalet en düşükte eşit demek değildir” ifadelerini kullandı. AA

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