Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Helâk ettiğimiz bir belde ahâlisinin de hesap vermek için huzurumuza dönmemesi mümkün değildir. Enbiyâ Suresi: 95 HADİS: Hz. Peygamber (asm) yağmur dilediğinde şöyle dua ederdi: “Allah’ım, dünyamıza bereketini, süsünü ve huzurunu indir. Bize rızık ver. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.” Camiü’s-Sağir, No: 3103

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