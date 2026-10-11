Riyad Havaalanı fiilen kapandı

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), başkent Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ve havalimanındaki faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

GACA’dan yapılan yazılı açıklamada, Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın saldırıya maruz kaldığı belirtildi. GACA, havalimanını hedef alan saldırıda en az 12 kişinin can verdiğini, 309 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, aralarında durumları ağır olanların da bulunduğu bildirildi. Okullara da ara verildi Öte yandan Yemen’deki İran destekli Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. Velilere gönderilen mesajda, Riyad’daki okullarda 11-17 Ekim arasında derslerin eğitim platformları üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirileceği iletildi. AA

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