Bu sistem varsa denetimden söz edilemez - Fon krizinde yapanın yanına kâr kalacak

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, fon krizinde iktidarın sessizliğini ve hukuktaki çifte standardı eleştirerek, “Bu sistem var olduğu sürece denetimden söz edilemez” dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, fon krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yazan Özdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i çifte standart uyguladığı gerekçesiyle eleştirerek, “Mevcut Adalet Bakanı, İstanbul Başsavcılığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için İddianame yazıp basın toplantısında “yüzyılın yolsuzluğu” diyerek ihsası reyde bulunurken, bugün Adalet Bakanı olarak Türkiye tarihinin en büyük soygunu hakkında aynı tavrı gösteremedi. Üstelik ortaya çıkanlar yalnızca iddialardan ibaret de değil. Kimin malı götürdüğü, kimin küçük yatırımcıyı tokatladığı gün gibi ortadayken iktidar mahfillerinden ses seda yok” ifadelerini kullandı.

Suça değil, kimin yaptığına bakılıyor

“Bu ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğu müddetçe yapanın yanına kar kalacaktır” diyen Özdağ, şunları söyledi: “Yapılan hukuksuzluğun ve suçun ne olduğuna bakılarak değil, kimin yaptığına göre hüküm verilecektir. Bu sistem var olduğu sürece denetimden söz edilemez. Ne Sayıştay ne de teftiş kurulları görevini hakkıyla yapabilmektedir. Medya ağzını açamayacak hale getirilmiştir. Milletvekillerinin bile millet adına denetleme görevini yerine getirmesi engellenmektedir. Parlamento denetim işlevini yitirmiş, güçler ayrılığı ilkesi fiilen askıya alınmış, demokrasimiz topal hale getirilmiştir.”

İSTANBUL / YENİ ASYA - SEDAT SERDAR