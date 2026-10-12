AB’den ABD’ye çağrı

Avrupa Birliği (AB), ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) kurum olarak yaptırım uygulama kararından derin üzüntü duyduğunu belirterek, Washington’a bu önlemleri geri çekme çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından AB adına yapılan açıklamada, uluslararası hukuka saygıya dayanan kurallara bağlı uluslararası düzene yönelik kararlı destek yinelenerek, UCM’nin bu düzenin temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

Uluslararası ceza adaletinin, uluslararası toplumu ilgilendiren en ağır suçları işleyenlerin hesap vermesini sağlamada kritik rol oynadığına işaret edilen açıklamada, UCM’nin egemen devletleri hedef almadığı kaydedildi. Açıklamada Mahkemenin, kuruluşundaki tamamlayıcılık ilkesi uyarınca, yalnızca devletlerin soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş ve saldırı suçlarından sorumlu kişileri gerçek anlamda soruşturmak veya yargılamak istemediği ya da bunu yapamadığı durumlarda devreye girdiği ifade edildi.