Bediüzzaman Mevlidi Eyüp Sultan’da yapıldı

İstanbul’un manevî duraklarından Eyüp Sultan Camii’nde, dün öğle namazının ardından Bediüzzaman Mevlid-i Şerifi gerçekleştirildi.

Asya Kültür ve Medeniyet Derneğinin tertip ettiği Bediüzzaman Mevlidi İstanbul’daki tarihî Eyüp Sultan Camii’nde gerçekleştirildi. Program 11 Ekim Pazar günü (dün) öğle namazını müteakip başladı. Mevlid-i Şerif, başta Peygamber Efendimiz (asm) ve bütün peygamberler olmak üzere sahabelerin, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, ahirete irtihal eden Risale-i Nur talebelerinin ve ehl-i imanın ruhlarına ithaf edildi. Eyüp Sultan Camii’nin hafız ve mevlidhanları, Bediüzzaman Hazretleri ve ahirete irtihal eden tüm iman ehli için dualar eşliğinde mevlidi okudu. Programda, İslâm âleminin ittihadı ve selâmeti için dua edildi. Erken saatlerden itibaren otobüs ve özel araçlarla İstanbul ve çevre illerden gelen cemaat cami avlusunu doldurdu. Mehtap Y. Yükselten - Yeni Asya

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