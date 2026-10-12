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Yerli üretim elektrikli Hyundai IONIQ 3 Türkiye Yollarında

12 Ekim 2026, Pazartesi 13:59
Hyundai Motor Türkiye, İzmit fabrikasında ürettiği ve markanın Türkiye'deki ilk tamamen elektrikli modeli olma özelliğini taşıyan yeni IONIQ 3'ü dört farklı donanım seçeneğiyle satışa sundu.

Hyundai’nin küresel elektrikli araç teknolojisini Türkiye’nin üretim gücüyle buluşturan IONIQ 3, 482 km'ye varan menzil seçenekleri, aerodinamik "Aero Hatch" tasarımı ve Pleos Connect dijital altyapısıyla kompakt sınıfa yeni bir soluk getiriyor.

İZMİT FABRİKASININ İLK TAMAMEN ELEKTRİKLİ MODELİ

Hyundai Motor Türkiye, elektrikli mobilite alanındaki yatırımlarını ve ürün gamını büyütmeye devam ediyor. Markanın İzmit fabrikasında üretilen ve tüketiciler tarafından merakla beklenen yeni modeli IONIQ 3, Türkiye’de satışa sunulurken aynı zamanda Hyundai’nin küresel elektrikli otomobil teknolojisini Türkiye’nin üretim gücüyle bir araya getiriyor. Hyundai’nin Türkiye’de ürettiği ilk tamamen elektrikli model olan IONIQ 3, marka için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. İzmit fabrikasının elektrikli araç üretimine geçişinde önemli bir rol üstlenen model, Hyundai’nin Türkiye’ye yönelik uzun vadeli yatırımlarının ve ülkenin otomotiv üretimindeki stratejik konumunun somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. IONIQ ailesinin tasarım, teknoloji ve kullanıcı odaklı yaklaşımını kompakt hatchback segmentine taşıyan IONIQ 3; şehir içi kullanım kolaylığı, uzun yolculuklara uygun menzil seçenekleri ve ferah iç mekânıyla farklı beklentilere cevap veriyor.

"AERO HATCH" TASARIMI VE FERAH İÇ MEKÂN

IONIQ 3, Hyundai’nin “Art of Steel” tasarım dilini yeni “Aero Hatch” gövde formuyla buluşturuyor. Çeliğin şekillendirilmesinden ilham alan tasarım yaklaşımı, sade yüzeyler ve belirgin hatlarla güçlü bir görünüm oluşturuyor. Akıcı ön bölümden başlayan tavan çizgisi, yolcular için geniş bir baş mesafesi sağlayacak şekilde uzanıyor ve arka spoylere doğru alçalarak dinamik bir siluet oluşturuyor. Yaklaşık 0,263 Cd’lik sürtünme katsayısı, modelin aerodinamik verimliliğini destekliyor. IONIQ 3, 4.155 mm uzunluk, 1.800 mm genişlik ve 1.505 mm yükseklik ölçülerine sahip. N Line gövde tasarımında uzunluk 4.170 mm’ye ulaşırken, 2.680 mm’lik dingil mesafesi ve düz zemin yapısı ön ve arka yolcular için ferah bir yaşam alanı oluşturuyor. B-segment boyutlarında bir otomobil olan IONIQ 3, kullanıcılara C-segmente yakın bir iç hacim sunuyor. Toplam 441 litrelik bagaj kapasitesi, aile kullanımından hafta sonu yolculuklarına kadar farklı ihtiyaçlara cevap veriyor.

İKİ BATARYA VE DÖRT DONANIM SEÇENEĞİ

Türkiye’de Select, Trend, Prime ve N-Line EVO olmak üzere dört donanım seviyesiyle satışa sunulan IONIQ 3, iki farklı batarya ve motor seçeneğiyle kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tercih yapmalarına imkân tanıyor. Select donanımında yer alan 42,2 kWh kapasiteli LFP batarya, 343 km birleşik menzil sunuyor. Bu versiyonun elektrik motoru 107,8 kW (146,5 PS) maksimum güç üretiyor. Trend, Prime ve N-Line EVO donanımlarında ise 61 kWh kapasiteli NMC batarya ile 99,5 kW (135,2 PS) maksimum güç üreten elektrik motoru bulunuyor. Birleşik menzil değerleri Trend’de 482 km, Prime’da 476 km ve N-Line EVO’da 435 km olarak sunuluyor. Önde konumlandırılan elektrik motoru ve önden çekiş sistemiyle geliştirilen IONIQ 3, her iki motor seçeneğinde 250 Nm maksimum tork sunuyor. Rejeneratif frenleme sistemi ise yavaşlama sırasında enerjinin geri kazanılmasına katkıda bulunarak elektrikli sürüş verimliliğini destekliyor.

HIZLI ŞARJ VE YENİ NESİL DİJİTAL TEKNOLOJİLER

IONIQ 3, 400 volt elektrik mimarisiyle verimlilik ve şarj performansını bir araya getiriyor. Uygun DC hızlı şarj istasyonlarında ve optimum koşullarda batarya doluluk seviyesi, 42,2 kWh bataryalı versiyonda yaklaşık 29 dakikada, 61 kWh bataryalı versiyonlarda ise yaklaşık 30 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e çıkarılabiliyor. Model ailesinde 11 kW AC şarjın yanı sıra 22 kW’a kadar AC şarj seçeneği de bulunuyor. IONIQ 3, Avrupa’da Pleos Connect bilgi-eğlence sistemini sunan ilk Hyundai modeli olarak öne çıkıyor. Android Automotive OS (AAOS) tabanlı sistem; 12,9 inç ve 14,6 inç ekran seçenekleriyle interaktif bir arayüz sağlıyor. Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi, araç bataryasındaki enerjinin dışarıdaki harici cihazları çalıştırmasına imkân tanıyor. Hyundai SmartSense güvenlik paketi kapsamında sunulan Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2 (FCA 2), Kör Nokta Görüntü Monitörü (BVM) ve Şerit Takip Asistanı 2 (LFA 2) gibi gelişmiş sistemler sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyor.

Haber Merkezi

Etiketler: Hyundai IONIQ 3, yerli elektrikli otomobil, Hyundai İzmit fabrikası, IONIQ 3 menzil, elektrikli hatchback, Pleos Connect, V2L teknolojisi.
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