"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Avrupa Gazze için ayakta - Herkes İsrail zulmüne karşı çıksın

12 Ekim 2026, Pazartesi 01:48
İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı Avrupa’nın birçok şehrinde protestolar düzenlendi. Göstericiler, saldırıların durdurulması ve İsrail’e silah desteğinin kesilmesi çağrısında bulundu.

Bu çocukları İsrail katletti - 3 yılda 22 bin çocuk şehit edildi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve Yunanistan’ın İsrail ile yaptığı silah alımını da içeren işbirliğine tepki gösterildi.

Atina’daki Eleftheria Parkı’nda bir araya gelen çok sayıda eylemci, ellerinde Filistin bayraklarıyla önce ABD’nin Atina Büyükelçiliğine, ardından da İsrail’in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. “Filistin’e özgürlük” ve “Nehirden denize Filistin özgür olacak” sloganları atan göstericiler, Yunanistan’ın İsrail’den silah satın alımını içeren “Aşil Kalkanı” isimli silahlanma programını protesto etti. Eylemci Urania Pateli, “Filistinlilere yönelik soykırım sona ermediği için üzgün ve öfkeliyiz. Herkes buna karşı ayaklanmalı” dedi. Pateli, Aşil Kalkanı için ise “Korunmak için buna ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar ama insanlar bunu istemiyor” diye konuştu.

“SAVAŞ İSTEMİYORUZ” DİYEREK YÜRÜDÜLER

İsveç’in başkenti Stockholm’de, İsrail’in Gazze’de 3 yıldır sürdürdüğü soykırımı protesto etmek ve Filistin’de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla protesto yürüyüşü yapıldı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla başkentteki Radmansgatan Meydanı’nda bir araya gelen göstericiler, İsrail’in bölgede 3 yıldır devam eden saldırılarını ve insan hakları ihlallerini protesto etti. “Gazze’de siviller öldürülüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor”, “Lübnan’a saldırılar durdurulsun”, “Gıda kıtlığına son verilsin” ve “Savaş istemiyoruz” yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı. Eylemciler, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlileri anmak için sembolik 3 tabut taşıdı.

“İsrail’i silahlandırmayı bırak”

İngiltere’nin başkenti Londra’da yüz binlerce kişi, İsrail’in Gazze’de 3. yılını dolduran soykırımına tepki göstererek yürüyüş düzenledi. Londra’da yüz binlerce Filistin destekçisi, İsrail’in Gazze’deki soykırımına, Batı Şeria’daki işgaline ve İngiltere’nin İsrail’e verdiği desteğe tepki göstermek için yürüyüş yaptı.

Eylemciler yürüyüş boyunca “Özgür Filistin”, “Nehirden denize Filistin özgür olacak” ve “İsrail’i silahlandırmayı bırak” sloganları attı. Burada kurulan sahneden eylemcilere seslenen Ulaştırma Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Maryam Eslamdoust, “Gazze’de 3 yıl sonra kaldırılan enkazlardan çıkan cenazeler bile insan onuruna yakışır şekilde gömülemedi” diye konuştu.

PARİS, ROMA, LOZAN VE ZÜRİH DE AYAKTAYDI

Fransa’nın başkenti Paris’te İsrail’in 3 yıldır Gazze’de devam eden soykırımına karşı gösteri yapıldı. Farklı dernek, sendika ve siyasi partilerin çağrısıyla Filistin destekçileri Paris’in tarihi Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli doktorların ve esirlerin serbest bırakılmasını ve Fransız hükümetinin İsrail’e karşı yaptırım kararı almasını istedi.

İtalya’nın birçok kentinde binlerce kişi de Filistin’e destek ve İsrail’in Gazze’deki soykırımının sona ermesi talebiyle meydanlara indi. İsviçre’nin Lozan ve Zürih şehirlerinde binlerce kişi, Filistin’e destek için meydanlara çıktı. ABD’nin New York şehrinde de binlerce kişi, Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının üçüncü yılında protesto gerçekleştirdi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırının sona erdirilmesini ve Filistinlilerin haklarının korunması istedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 368
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Gazze için ayakta - Herkes İsrail zulmüne karşı çıksın

    Mekke Anlaşması İsrail’e koruma kalkanı olamaz

    Rusya ile Ukrayna arasında ''enerji ateşkesi''

    OSD, OİB ve TAYSAD'dan ortak deklarasyon: "Türkiye'siz güçlü bir Avrupa sanayisi olamaz"

    Ortadoğu Uzmanı Mustafa Özcan: “Husiler hesap hatası yapıyor”

    Zeytinde üretici isyanı

    Lekelenmeme hakkı kimler için geçerli?

    Dervişoğlu: Milletin parasının çalınmasına göz yumulamaz

    Bediüzzaman Mevlidi Eyüp Sultan’da yapıldı

    İsrail yanlısı çevreler rahatsız

    AB’den ABD’ye çağrı

    Trump, Zelenskiy’i sildi

    R4'ten Husi saldırılarına ortak kınama

    Cibuti açıklarında gemi alabora oldu: 109 kişi öldü ve 116'dan fazla kişi kayıp

    Riyad Havaalanı fiilen kapandı

    Manisa'da fecî kaza

    Garibabadi: "İran savaş peşinde değil"

    Bu çocukları İsrail katletti - 3 yılda 22 bin çocuk şehit edildi

    Yüzde 1170 artışı kim açıklayacak?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ortadoğu Uzmanı Mustafa Özcan: “Husiler hesap hatası yapıyor”
    Genel

    Avrupa Gazze için ayakta - Herkes İsrail zulmüne karşı çıksın
    Genel

    Rusya ile Ukrayna arasında ''enerji ateşkesi''
    Genel

    Mekke Anlaşması İsrail’e koruma kalkanı olamaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zeytinde üretici isyanı
    Genel

    OSD, OİB ve TAYSAD'dan ortak deklarasyon: "Türkiye'siz güçlü bir Avrupa sanayisi olamaz"
    Genel

    Trump, Zelenskiy’i sildi
    Genel

    Lekelenmeme hakkı kimler için geçerli?
    Genel

    Dervişoğlu: Milletin parasının çalınmasına göz yumulamaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.