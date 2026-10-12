Avrupa Gazze için ayakta - Herkes İsrail zulmüne karşı çıksın

İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı Avrupa’nın birçok şehrinde protestolar düzenlendi. Göstericiler, saldırıların durdurulması ve İsrail’e silah desteğinin kesilmesi çağrısında bulundu.

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve Yunanistan’ın İsrail ile yaptığı silah alımını da içeren işbirliğine tepki gösterildi.

Atina’daki Eleftheria Parkı’nda bir araya gelen çok sayıda eylemci, ellerinde Filistin bayraklarıyla önce ABD’nin Atina Büyükelçiliğine, ardından da İsrail’in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. “Filistin’e özgürlük” ve “Nehirden denize Filistin özgür olacak” sloganları atan göstericiler, Yunanistan’ın İsrail’den silah satın alımını içeren “Aşil Kalkanı” isimli silahlanma programını protesto etti. Eylemci Urania Pateli, “Filistinlilere yönelik soykırım sona ermediği için üzgün ve öfkeliyiz. Herkes buna karşı ayaklanmalı” dedi. Pateli, Aşil Kalkanı için ise “Korunmak için buna ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar ama insanlar bunu istemiyor” diye konuştu.

“SAVAŞ İSTEMİYORUZ” DİYEREK YÜRÜDÜLER

İsveç’in başkenti Stockholm’de, İsrail’in Gazze’de 3 yıldır sürdürdüğü soykırımı protesto etmek ve Filistin’de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla protesto yürüyüşü yapıldı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla başkentteki Radmansgatan Meydanı’nda bir araya gelen göstericiler, İsrail’in bölgede 3 yıldır devam eden saldırılarını ve insan hakları ihlallerini protesto etti. “Gazze’de siviller öldürülüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor”, “Lübnan’a saldırılar durdurulsun”, “Gıda kıtlığına son verilsin” ve “Savaş istemiyoruz” yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı. Eylemciler, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlileri anmak için sembolik 3 tabut taşıdı.

“İsrail’i silahlandırmayı bırak”

İngiltere’nin başkenti Londra’da yüz binlerce kişi, İsrail’in Gazze’de 3. yılını dolduran soykırımına tepki göstererek yürüyüş düzenledi. Londra’da yüz binlerce Filistin destekçisi, İsrail’in Gazze’deki soykırımına, Batı Şeria’daki işgaline ve İngiltere’nin İsrail’e verdiği desteğe tepki göstermek için yürüyüş yaptı.

Eylemciler yürüyüş boyunca “Özgür Filistin”, “Nehirden denize Filistin özgür olacak” ve “İsrail’i silahlandırmayı bırak” sloganları attı. Burada kurulan sahneden eylemcilere seslenen Ulaştırma Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Maryam Eslamdoust, “Gazze’de 3 yıl sonra kaldırılan enkazlardan çıkan cenazeler bile insan onuruna yakışır şekilde gömülemedi” diye konuştu.

PARİS, ROMA, LOZAN VE ZÜRİH DE AYAKTAYDI

Fransa’nın başkenti Paris’te İsrail’in 3 yıldır Gazze’de devam eden soykırımına karşı gösteri yapıldı. Farklı dernek, sendika ve siyasi partilerin çağrısıyla Filistin destekçileri Paris’in tarihi Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli doktorların ve esirlerin serbest bırakılmasını ve Fransız hükümetinin İsrail’e karşı yaptırım kararı almasını istedi.

İtalya’nın birçok kentinde binlerce kişi de Filistin’e destek ve İsrail’in Gazze’deki soykırımının sona ermesi talebiyle meydanlara indi. İsviçre’nin Lozan ve Zürih şehirlerinde binlerce kişi, Filistin’e destek için meydanlara çıktı. ABD’nin New York şehrinde de binlerce kişi, Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının üçüncü yılında protesto gerçekleştirdi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırının sona erdirilmesini ve Filistinlilerin haklarının korunması istedi.

Haber Merkezi