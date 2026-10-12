Trump, Zelenskiy’i sildi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın, Rusya’daki petrol rafinerilerine saldırması ve anlaşma yanlısı olmaması sebebiyle Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yerine “yeni bir başkan edinmesi” gerektiğini savundu.

Trump, Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı basın açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zelenskiy’nin, ABD ile Rusya’nın dizel yakıt konusunda anlaşmasıyla ilgili eleştirileri hatırlatılan Trump, “Ona (Zelenskiy’ye) ‘Rusya’ya karşı istediğini yapabilirsin ancak rafinerileri vurma çünkü bu küresel çapta sorunlara yol açan bir mesele.’ dedik. O ise dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip dizel yakıtı vuruyor. Kesinlikle durmalı” ifadelerini kullandı. AA

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