Zeytinde üretici isyanı

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova’da zeytin üreticileri, düşük alım fiyatlarına karşı bir hafta boyunca hasat ve ürün teslimini durdurma kararı aldı.

Elekçiler ve mahalle muhtarlığının destek verdiği eylem kapsamında zeytin alımı durduruldu, büyük firmalara ürün akışı kesildi. Tarım-Sen Başkanı Umut Kocagöz, bu yıl verim ve kalitenin yüksek olmasına karşın fiyatların maliyetlerin altında kaldığını söyledi. Kocagöz, “Zeytin fiyatları 80 liradan açıldı. Ardından 70, 60, 50 liralara kadar düştü. Farklı kalibrelerde ise 20-30 liralık fiyatlar söz konusu” dedi. Üreticinin zarar ettiğini belirten Kocagöz, elekçi ve hasat işçilerinin de bu fiyatlarla geçinemeyeceğini vurguladı. Cumhuriyet’in haberine göre, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına dikkat çeken Kocagöz, çiftçilerin 20-30 liraya teslim ettikleri ürünlerin firmalar tarafından 180-200 liraya başka yerlere gönderildiğini anlattıklarını aktardı. Haber Merkezi

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