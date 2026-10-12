Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, iktidarın ‘lekelenmeme hakkı’ söylemlerine tepki gösterdi.

İmamoğlu, “Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı kimler için geçerli? Anayasa kişiye, makama, siyasi görüşe göre mi uygulanıyor? Biz ayrıcalık değil, eşitlik istiyoruz” ifadelerini kullandı. “19 aydır sevdiklerimizden ayrı bırakılıyor, aynı hukuki ilkeleri hatırlatıyoruz” diyen İmamoğlu, “Ama ne sesimizi duyuyor ne de gözlerinizin önünde yaşananları görmek istiyorsunuz! Biz kimse yargılanmasın demiyoruz. Yasalar işletilsin, deliller konuşsun, herkes adil yargılansın diyoruz. Bunların hangisi ayrıcalık? Hukuk neden herkese aynı şekilde uygulanmıyor” dedi. Ankara - Anka

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