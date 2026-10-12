Rusya ile Ukrayna arasında ''enerji ateşkesi''

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir "ateşkes sağlandığını" duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili son gelişmeyi paylaştı.

ABD Başkanı, "Derhal geçerli olmak üzere, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir." ifadesini kullandı.

İki ülkenin, savaşın devam etmesine rağmen birbirlerinin enerji altyapısına saldırmama taahhüdü verdiğini belirten Trump, "Her iki taraf da anlaştı. Bunu bozmayın." diye ekledi.

Trump, dün Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi, Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırması ve anlaşma yanlısı olmaması nedeniyle eleştirmiş ve Ukraynalıların kendilerine "yeni bir başkan seçmesini" tavsiye etmişti.

Zelenskiy'nin, ABD ile Rusya'nın dizel yakıt konusunda anlaşmasıyla ilgili eleştirileri hatırlatılan Trump, "Ona (Zelenskiy'ye) 'Rusya'ya karşı istediğini yapabilirsin ancak rafinerileri vurma çünkü bu küresel çapta sorunlara yol açan bir mesele.' dedik. O ise dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip dizel yakıtı vuruyor. Kesinlikle durmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Zelenskiy'yi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye istekli olmamakla suçlamıştı.