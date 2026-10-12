"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Rusya ile Ukrayna arasında ''enerji ateşkesi''

12 Ekim 2026, Pazartesi 00:55
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir "ateşkes sağlandığını" duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili son gelişmeyi paylaştı.

ABD Başkanı, "Derhal geçerli olmak üzere, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir." ifadesini kullandı.

İki ülkenin, savaşın devam etmesine rağmen birbirlerinin enerji altyapısına saldırmama taahhüdü verdiğini belirten Trump, "Her iki taraf da anlaştı. Bunu bozmayın." diye ekledi.

Trump, dün Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi, Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırması ve anlaşma yanlısı olmaması nedeniyle eleştirmiş ve Ukraynalıların kendilerine "yeni bir başkan seçmesini" tavsiye etmişti.

Zelenskiy'nin, ABD ile Rusya'nın dizel yakıt konusunda anlaşmasıyla ilgili eleştirileri hatırlatılan Trump, "Ona (Zelenskiy'ye) 'Rusya'ya karşı istediğini yapabilirsin ancak rafinerileri vurma çünkü bu küresel çapta sorunlara yol açan bir mesele.' dedik. O ise dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip dizel yakıtı vuruyor. Kesinlikle durmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Zelenskiy'yi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye istekli olmamakla suçlamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 360
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Gazze için ayakta - Herkes İsrail zulmüne karşı çıksın

    Mekke Anlaşması İsrail’e koruma kalkanı olamaz

    Rusya ile Ukrayna arasında ''enerji ateşkesi''

    OSD, OİB ve TAYSAD'dan ortak deklarasyon: "Türkiye'siz güçlü bir Avrupa sanayisi olamaz"

    Ortadoğu Uzmanı Mustafa Özcan: “Husiler hesap hatası yapıyor”

    Zeytinde üretici isyanı

    Lekelenmeme hakkı kimler için geçerli?

    Dervişoğlu: Milletin parasının çalınmasına göz yumulamaz

    Bediüzzaman Mevlidi Eyüp Sultan’da yapıldı

    İsrail yanlısı çevreler rahatsız

    AB’den ABD’ye çağrı

    Trump, Zelenskiy’i sildi

    R4'ten Husi saldırılarına ortak kınama

    Cibuti açıklarında gemi alabora oldu: 109 kişi öldü ve 116'dan fazla kişi kayıp

    Riyad Havaalanı fiilen kapandı

    Manisa'da fecî kaza

    Garibabadi: "İran savaş peşinde değil"

    Bu çocukları İsrail katletti - 3 yılda 22 bin çocuk şehit edildi

    Yüzde 1170 artışı kim açıklayacak?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ortadoğu Uzmanı Mustafa Özcan: “Husiler hesap hatası yapıyor”
    Genel

    Avrupa Gazze için ayakta - Herkes İsrail zulmüne karşı çıksın
    Genel

    Rusya ile Ukrayna arasında ''enerji ateşkesi''
    Genel

    Mekke Anlaşması İsrail’e koruma kalkanı olamaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zeytinde üretici isyanı
    Genel

    OSD, OİB ve TAYSAD'dan ortak deklarasyon: "Türkiye'siz güçlü bir Avrupa sanayisi olamaz"
    Genel

    Trump, Zelenskiy’i sildi
    Genel

    Lekelenmeme hakkı kimler için geçerli?
    Genel

    Dervişoğlu: Milletin parasının çalınmasına göz yumulamaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.