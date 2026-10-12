İsrail yanlısı çevreler rahatsız

İsrail yanlısı çevreler, Gazze’de soykırım tesbit eden Birleşmiş Milletler (BM) Komisyonuna başkanlık yapan Navi Pillay’ın Nobel Barış Ödülü’nü almasından rahatsız oldu.

ABD’nin önde gelen İsrail lobilerinden İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League - ADL), Pillay’ın Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmesinin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Nobel Komitesi, Navi Pillay’a Barış Ödülü’nü vererek, Yahudileri ve İsraillileri şeytanlaştırmayı meşrulaştırma ve antisiyonizmi savunma konusundaki geçmişini ödüllendirmiştir” ifadesi kullanıldı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin yayın kurulu tarafından kaleme alınan “İsrail’den Nefret Etmeye Nobel Ödülü” başlıklı yazıda da Pillay “uluslararası hukuku çarpıtmakla” suçlandı. Avrupa ve ABD’deki İsrail yanlısı birçok kuruluş da Pillay’ın Nobel Barış Ödülü’nü almasını kınadı. AA

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