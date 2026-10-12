Çöken bina mağdurlarına 9 milyon lira destek

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de çöken Kardeşler Apartmanı'nda vefat eden 5 kişinin ardından, mağdur vatandaşların acil ihtiyaçları için yaklaşık 9 milyon lira destek sağlanacağını bildirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Maltepe Kaymakamlığı'nda ilçede çöken 7 katlı Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki apartmanların hak sahipleriyle bir değerlendirme toplantısına katıldı.

YAKLAŞIK 9 MİLYON AKTARILACAK

Toplantının ardından Vali Davut Gül ile Çevre Bakan Yardımcısı Ömer Bulut açıklamalarda bulundu. Davut Gül, Maltepe'de bir binanın iki katının çökmesi sonucu 5 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını belirterek vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Vali Gül, bina çökmesinin ardından AFAD koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 24 saat dolmadan tamamlandığını, hafta sonu ise hayatını ölenlerin defin işlemleri ve ailelerin süreçleriyle ilgilenildiğini belirtti.

Davut Gül, "Bugün itibarıyla, çöken binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası aktarılacak" bilgisini paylaştı. Gül, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve bakanlık yetkilileriyle çöken bina ve çevresindeki tahliye edilen binalarda yaşayan vatandaşlarla görüştüklerini belirtti.

DÖNÜŞÜM PROJESİ BİR YIL İÇİNDE YAPILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Maltepe'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki tahliye edilen binalarda yaşayan vatandaşlar için üç farklı barınma alternatifi sunduklarını belirterek, dönüşüm projesini yaklaşık bir yıl içinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bulut, "Bugünden itibaren burada vatandaşımızı dinleyecek, vatandaşımızın taleplerini alacak bir kentsel dönüşüm ofisi açtık. Dolayısıyla orada tüm taleplerini iletecekler. Taleplerini aldıktan sonra tekrar değerlendirip üç alternatiften hangisiyle yürüyeceğimize karar vereceğiz. Ama burada tabii ki devletin desteği hiçbir zaman vatandaşlarımızın üzerinden eksik olmayacak. En kısa süre içerisinde, bir yıl gibi bir sürede, TOKİ Başkanlığımız marifetiyle de inşaatları yapmak suretiyle inşallah yaralarımızı bir nebze olsun sarmış olacağız" dedi.

SIKINTI GÖRÜYORSANIZ MUTLAKA BAŞVURUN

Bir gazetecinin, "Maltepe'deki olayın ardından özel bir yıkım kararı verilmesine rağmen binanın yıkılmadığı ortaya çıkmıştı. Bununla alakalı il genelinde bir tarama faaliyeti başlatılacak mı" sorusunu Bulut, şöyle cevapladı:

"İstanbul'da depreme hazırlık açısından çok önemli projeler yürüttüğümüzü biliyorsunuz. Bugüne kadar bir milyona yakın konutta, bir kısmı TOKİ Başkanlığımızın, bir kısmı Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın yürüttüğü projelerle, bir kısmı da özel sektöre 6306 sayılı Kanun kapsamında verdiğimiz desteklerle dönüşümleri sağladık. Zaten bir risk haritamız var. Öncelikle riskli bölgelerle ilgili bölgesel çalışmalarımız var. Tabii, bina bazında da vatandaşlarımıza özellikle şunu rica ediyoruz: Eğer binanızda bir sıkıntı görüyorsanız il müdürlüklerimize mutlaka başvurun. Gerekli işlemleri yerine getirelim. Eğer binanız riskli çıkarsa yıkımını gerçekleştirelim ve 'Yarısı Bizden' kampanyasından faydalanın. Bunun için 1 milyon 875 bin liralık bir destek söz konusu."

TAHLİYE EDİLEN BİNALAR İNCELENECEK

Bakan Yardımcısı Bulut, bir gazetecinin tahliye edilen binalarda geçmişte kaçak kat çıkılıp çıkılmadığına ilişkin sorusunu, ruhsat bilgilerinin alındığını belirterek, cevapladı. Bulut, binalardan karot örnekleri alınacağını, kat sayılarının projelerle karşılaştırılacağını ve iskan ile inşaat ruhsatına uygunluklarının inceleneceğini ifade ederek, incelemelerin ardından binaların güvenliğine göre vatandaşların yerleşmesine izin verilip verilmeyeceğine karar verileceğini kaydetti. (ANKA)