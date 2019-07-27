Bu yıl Akdeniz'de ölen göçmen sayısı 686

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) son rakamlarına göre bu yıl Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmen ve sığınmacılardan 686'sı kıtaya ulaşamadan Akdeniz sularında öldü.

IOM, Avrupa'ya bu yıl Akdeniz'den 36 bin 670 göçmen ve sığınmacı geçtiğini açıkladı. Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı örgüt, geçen seneye göre Avrupa'ya Akdeniz üzerinden girişlerin yüzde 35 azaldığını duyurdu. IOM rakamlarına perşembe günü Libya açıklarında 100 göçmenin boğularak ölmesiyle sonuçlanan kazanın dahil olmadığını belirtti. Uluslararası Göç Örgütü bu yıl Akdeniz'den Güney Amerika'ya kadar dünya genelinde 1442 göçmenin 'umuda yolculuk'ta hayatını kaybettiğini belirtti. Geçen yılın bu döneminde dünya genelinde bu sayı 3 bin 65'idi. Akdeniz'de ise 1508 göçmenin öldüğü kgöçayıtlara geçti. Euronews Türkçe

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