Bulgaristan’da hükümete istifa çağrısı

ÜLKEDE İKİ AYDIR SÜREN HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLERİN EN BÜYÜĞÜ OLDU. GÖSTERİLER SIRASINDA POLİS VE GÖSTERİCİLER ARASINDA ZAMAN ZAMAN İTİŞ KAKIŞLAR YAŞANDI.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da parlamento binası önünde toplanan binlerce kişi Başbakan Boyko Borissov’un istifasını talep etti. Bu ülkede iki aydır süren hükümet karşıtı gösterilerin en büyüğü oldu. Gösteriler sırasında polis ve göstericiler arasında zaman zaman itiş kakışlar yaşandı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti ve bazı kişileri gözaltına aldı. Göstericilerin de polise yumurta, elma ve çöpler fırlattıkları görüldü. Amerikanınsesi.com’daki habere göre Bulgaristan’da halk 3 dönemdir Başbakanlık görevini yürüten 61 yaşındaki Borissov’u ülkedeki yolsuzluklar mücadelede başarısız olmakla suçluyor. Parlamento Başkanı Rumen Radev de ilk oturumda hükümete istifa çağrısı yaptı. 2007 yılında AB üyesi olan Bulgaristan, yolsuzluğun en çok görüldüğü AB ülkesi olarak biliniyor.

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