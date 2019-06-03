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3 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Cezayir Anayasa Konseyi cumhurbaşkanlığı seçimini iptal etti

03 Haziran 2019, Pazartesi 01:56
Cezayir Anayasa Konseyi tarafından, ülkede 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edildiği bildirildi.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, adaylık başvurularının görüşülmesi için gerçekleştirilen toplantıda, adayların tanınmayan kişiler olması ve gerekli evrakı teslim etmemeleri nedeniyle seçimlerin 4 Temmuz'da yapılmaması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, seçim komisyonunu yeniden toplanmaya çağırması ve yeni cumhurbaşkanı seçilerek seçim sürecinin tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Konsey ayrıca, seçimlerin yapılabilmesi için uygun atmosferin ve şeffaf bir ortamın oluşturulması gerektiğine işaret etti.

Ülkede 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık başvurularının tamamlanması için verilen süre 26 Mayıs'ta dolmuş ancak başvuru yapan 77 kişiden hiçbiri başvurularını tamamlamamıştı.

Bin Salih, 10 Nisan'da, cumhurbaşkanlığı seçiminin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurmuştu.

Anayasa'ya göre işleyen seçim takvimi uyarınca cumhurbaşkanlığı seçiminin 4 Temmuz'da yapılacağının açıklanmasına karşı sivil toplum ve muhalefetten boykot çağrıları yükselmişti.

Yaklaşık 3 aydır her hafta aralıksız gösterilerine devam eden Cezayirliler, Anayasa'ya göre geçiş dönemini yürüten devletin zirvesindeki isimleri "Buteflika döneminin temsilcileri" olarak nitelendirerek seçimlere bu geçici yönetimle gidilmesini reddetmişti.

Cezayir'de ordu ve yönetimden seçimlerin bir an önce gerçekleştirilmesi çağrısı gelirken, sivil toplum ve muhalefet bir geçiş döneminin ardından seçimlerin gerçekleştirilmesi yönünde fikir beyan ediyor.

AA

Etiketler: cezayir
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