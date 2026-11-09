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9 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Merz?

09 Kasım 2026, Pazartesi 02:25
Almanya’da Müslümanlara yönelik saldırılar artarken, Başbakan Friedrich Merz, Holokost’a ilişkin tarihî sorumluluğu kabul etmeyen Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin ülkeyi terk etmesini istedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Holokost konusunda ülkenin tarihî sorumluluğunu kabul etmeyen Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin Almanya’da kalmaması gerektiğini söyledi. Merz, Berlin’de bu yıl düzenlenen Maccabiah Oyunları’nda Almanya’yı temsil eden Yahudî sporcular için verilen resepsiyonda konuştu. 

Alman Haber Ajansı DPA’nın aktardığına göre Merz, “Ülkemizin tarihsel sorumluluğu, İslâm ülkelerinden Almanya’ya gelenler için de aynı şekilde geçerlidir. Buna uymayan herkes ülkemizi terk etmelidir” dedi.

Müslümanlara yönelik saldırı ve ayrımcılık arttı

Merz’in açıklamaları, Almanya’da antisemitik olayların yanı sıra Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve saldırıların da tartışıldığı bir dönemde geldi. Almanya’da Antisemitizm Araştırma ve Bilgi Dairesi Federal Birliği (RIAS) tarafından yayımlanan rapora göre, Berlin’de 2025 yılında 2 bin 197 Yahudî karşıtı olay kaydedildi. Bu sayı, 2024’te kaydedilen 2 bin 521 olaya göre yaklaşık yüzde 13 azaldı. Ancak olayların sayısı, 7 Ekim 2023 öncesindeki seviyenin iki katından fazla olmaya devam etti.

Raporda, Yahudîlerin ve İsraillilerin kamusal alanlarda taciz, tehdit ve şiddetle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Öte yandan Müslümanlara yönelik saldırı ve ayrımcılığa ilişkin verilerde de artış görüldü. İslâmofobi ve Müslüman Karşıtı Nefretle Mücadele İttifakı’nın (CLAIM) haziran ayında yayımladığı rapora göre, Almanya’da 2025 yılında 4 bin 96 Müslüman karşıtı olay kaydedildi. Bu sayı, 2024’teki 3 bin 80 olaya kıyasla yaklaşık yüzde 33 artış anlamına geliyor.

Haber Merkezi

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