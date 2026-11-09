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İran'dan ABD ve İsrail mesajı: "Amerikan halkı bitmeyen savaşlardan bıktı"

09 Kasım 2026, Pazartesi 11:24
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına atıfta bulunarak, Amerikan halkının ve Orta Doğu'nun İsrail yüzünden sürüklenilen çatışmalardan usandığını belirtti.


İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD iç siyaseti ve Orta Doğu'daki gelişmelere dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın CBS televizyonunda yayınlanan "60 Minutes" programındaki röportajından bir kesit paylaşarak, Amerikan kamuoyunun İsrail politikalarına yönelik tepkisine vurgu yaptı.

Trump: "İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var"

Paylaşılan görüntülerde Donald Trump, Amerikan halkının son dönemdeki ekonomik ve askeri gelişmelerden rahatsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanıyor: "(Halk) Savaşı sevmediler. Benzin fiyatlarının yükselmesinden hoşlanmadılar çünkü ben onu oldukça düşük bir seviyeye çekmiştim. İnanılmaz bir şekilde, İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk ve tepki var."

Erakçi: "Trump'ın kafası karışık"

Trump’ın bu sözlerini değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Başkanı’nın halktaki bu eğilimi net bir şekilde gördüğünü ancak sebebini tam olarak kavrayamadığını iddia etti. Erakçi, konuya dair yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"ABD Başkanı, Amerikalıların büyük çoğunluğunun İsrail'den iğrendiğini açıkça görüyor. Çarpıcı olan şu ki, durumun neden böyle olduğu konusunda kafası karışık görünüyor. Amerikan halkı, İsrail'in ABD yönetimlerini kandırarak bitmeyen savaşlara sürüklemesinden besbelli bıkıp usandı. Artık canlarına tak etti, bizim bölgemizin de öyle."

İran kanadından gelen bu açıklamalar, bölgedeki gerilimin ve Washington-Tahran hattındaki diplomatik restleşmelerin tırmandığı bir dönemde uluslararası kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

AA

Etiketler: İran İsrail açıklaması, Abbas Erakçi, Donald Trump, İran ABD haberleri, Trump 60 Minutes, İsrail
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