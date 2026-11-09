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Müzekart ile Türkiye’nin tarihini keşfe davet

09 Kasım 2026, Pazartesi 11:35
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzekart uygulamasıyla kültürel mirasa erişimi kolaylaştırmaya devam ediyor. Yıllık sadece 300 TL bedelle sunulan Müzekart, Türkiye’nin dört bir yanındaki yüzlerce tarihi mekânın kapısını aralıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk vatandaşlarının bütçesini koruyan Müzekart uygulamasıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki 350'den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca 300 liraya gezme imkanı sunmaya devam ediyor. Müze kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 2008 yılında başlatılan uygulama, eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 38 milyon kullanıcıya ulaşarak rekor kırdı.

Milli Saraylar ve Gelibolu da kapsamda

Müzekart, Bakanlığa bağlı yüzlerce noktanın yanı sıra Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı 13 ziyaret alanı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki tarihi mekanlarda da geçerli. Kart sahipleri, bir yıl boyunca kapsam dahilindeki her bir müze veya ören yerine iki kez giriş yapabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabildiği bu bütçe dostu uygulama, kültürel mirasa erişimi ciddi oranda kolaylaştırıyor.

Gişede sıra bekleme dönemi bitiyor

Bakanlığın yürüttüğü dijital dönüşüm projesiyle birlikte artık fiziki kart taşıma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yeni sistemde vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden Müzekart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden T.C. kimlik kartlarını okutarak giriş yapabilecek.

Kullanım süresi devam eden mevcut Müzekartlar geçerliliğini korurken, süresi sona eren kartların ardından kimlik kartıyla kullanım modeline geçilecek. Müze ve ören yerlerine giriş işlemlerini çok daha hızlı hale getirecek bu çalışmaların 2026 sonuna kadar tamamen tamamlanması hedefleniyor.

18 yaş altı, 65 yaş üstü ve öğretmenlere ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı, belirli gruplara yönelik ücretsiz ziyaret uygulamalarını da sürdürüyor. İlgili hak sahipliği koşulları ve kimlik ibrazı çerçevesinde; 18 yaş altındaki T.C. vatandaşları, 65 yaş ve üzerindeki Türk vatandaşları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor.

Yabancı ziyaretçiler için Euro tarifesi uygulanıyor

Türk vatandaşlarına yıllık 300 TL gibi sembolik bir ücretle sunulan kültürel etkinlik ağı, yabancı ziyaretçiler için ise Euro (€) bazlı tarifelerle fiyatlandırılıyor. Güncel yabancı bilet fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

  • Efes Ören Yeri (Dijital müze dahil): 40 Avro
  • Troia Müzesi, Troia Ören Yeri ve Assos Ören Yeri (Tek bilet): 38 Avro
  • Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri: 30 Avro
  • Galata Kulesi: 30 Avro
  • Troia Müzesi ile Troia Ören Yeri (Tek bilet): 27 Avro

"Vatandaşlarımızın bütçesini koruyoruz"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Müzekart’ın önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: "Türkiye, farklı medeniyetlerin izlerini bir arada barındıran çok zengin bir mirasa sahip. Türk vatandaşlarımızın bütçesini koruyarak bu zenginliği yerinde görmelerini istiyoruz. Uygulamanın başladığı 2008'den Eylül 2026'ya kadar yaklaşık 38 milyon Müzekart'ın kullanıcılarıyla buluşması, vatandaşlarımızın kültürel mirasımıza duyduğu merakın güçlü bir göstergesi. Herkesi yaşadığı şehrin müzesinden başlayarak ülkemizin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmeye davet ediyoruz."

AA

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzekart, Milli Saraylar
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