Suriye-Humus'ta hayvan otlatan 3 çocuk mayın patlaması sonucu öldü

Suriye'nin Humus ili kırsalında hayvan otlatılan bölgede meydana gelen mayın patlamasında 3 çocuğun öldüğünü bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Humus Enformasyon Müdürlüğü, Tedmur (Palmira) kentinin batısındaki Ed-Devve bölgesinde eski rejim döneminden kalma bir mayının infilak ettiğini duyurdu. Açıklamada, patlamanın meydana geldiği sırada bölgede küçükbaş hayvan otlatan 3 çocuğun öldüğü ifade edildi. Çocukların kimlikleri ve yaşlarına ilişkin detay paylaşılmazken, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği konusunda henüz resmi bir bilgi verilmedi. AA

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