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Soğuk Savaş’ın ardından bir ilk!

09 Kasım 2026, Pazartesi 13:48
Belçika, Soğuk Savaş'ın ardından dağıttığı 51. Filo hava savunma birliğini 37 yıl sonra yeniden kuruyor. Bakan Francken, "Blue Dome" projesi kapsamında dev füze ve radar anlaşmalarının imzalandığını açıkladı.

Belçika, küresel çapta artan güvenlik tehditleri ve modern savaş konseptlerinin değişmesiyle birlikte tarihi bir askeri adıma imza attı. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Soğuk Savaş'ın ardından dağıtılan 51. Filo hava savunma birliğinin 37 yıl sonra yeniden kurulacağını duyurdu.

Gelişen drone teknolojileri ve artan hava tehditleri karşısında ülkenin stratejik altyapısını korumayı hedefleyen bu hamle, devasa bir savunma bütçesi ve yeni silah anlaşmalarıyla destekleniyor.

37 yıllık aranın ardından tarihi geri dönüş

1959 yılında kurulan 51. Filo, Soğuk Savaş döneminde NATO hava sahasını Sovyetler Birliği’nden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı korumakla görevliydi. Ancak 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılması ve yumuşama dönemine girilmesiyle birlikte filo dağıtılmış, takip eden süreçte Belçika’nın karadan havaya savunma kapasitesi tamamen ortadan kalkmıştı.

Savunma Bakanı Francken, Kraliyet Askeri Akademisi'nde düzenlenen merasimde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün bu tarihi birimi yeniden faaliyete geçiriyoruz. Üstelik geçmiştekiyle aynı görevle: Bizi havadan gelebilecek düşman saldırılarına karşı korumak. Yeni ve güçlü savunma sistemlerine acilen ihtiyacımız var."

Filo nerede konuşlanacak?

Yeniden yapılandırılan birliğin konuşlanma planı da netleşti:

  • İlk Etap: Birlik şimdilik Valon bölgesindeki Beauvechain'de faaliyet gösterecek.
  • Gelecek Planı: En geç 2032 yılına kadar Flaman bölgesindeki Ursel'e kalıcı olarak taşınacak.

Hedefte stratejik noktalar ve İHA tehditleri var

Savaşların giderek daha fazla İnsansız Hava Araçları (İHA) ve drone'lar üzerinden yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Francken, Belçika'nın koruması gereken çok sayıda küresel kritik altyapıya ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Hava savunma birliği özellikle şu stratejik noktaların güvenliğinden sorumlu olacak:

  • Siyasi merkezler: NATO ve Avrupa Birliği (AB) kurumları.
  • Finansal altyapı: Küresel para transfer sistemleri Euroclear ve Swift.
  • Limanlar: Avrupa ticareti için kritik öneme sahip Anvers ve Zeebrugge limanları.

"Blue Dome" Projesiyle Milyarlık Yatırım

Belçika, hava sahasını sadece birliği kurarak değil, "Blue Dome" (Mavi Kubbe) adı verilen çok katmanlı bir hava savunma projesiyle de tahkim ediyor. Birlik kurulumuyla eş zamanlı olarak, ordu envanterine güçlü hava savunma unsurları katacak dev bir tedarik sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamında Belçika ordusuna şu askeri donanımlar dahil edilecek:

  •  10 adet NASAMS füze sistemi (Orta menzilli hava savunması için)
  •  20 adet Skyranger uçaksavar topu (Drone ve alçak irtifa İHA tehditlerine karşı)
  •  14 adet modern radar sistemi
  •  54 adet askeri komuta aracı

Belçika'nın bu hamlesi, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa genelinde hız kazanan "hava kalkanı" ve yeniden silahlanma stratejisinin en somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

AA

Etiketler: Theo Francken, Belçika NATO altyapısı, Avrupa hava savunma kalkanı Belçika hava savunma, 51. Filo, Blue Dome projesi, Belçika askeri yatırımları
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