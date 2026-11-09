Gazze’de insani felaket: Çadırların üzerine kum ve kaya kütleleri çöktü!

Gazze'deki hükümet, Deyr el-Belah şehrinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların üzerine kaya ve kum kütlelerinin çökmesi sonucu yaşanan can kayıplarının, İsrail'in sürdürdüğü askeri operasyonların ve ağır ablukanın kaçınılmaz bir sonucu olduğunu açıkladı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan toprak kaymasının yeni bir insani krize yol açtığı belirtildi. Açıklamada, Filistinlilerin yaşam alanlarının daraltılması ve "Sarı Hat" olarak bilinen sınırın batıya kaydırılması sebebiyle sivillerin doğal afet riski yüksek bölgelere sığınmak zorunda kaldığı vurgulandı.

"Yaşanan felaketten uluslararası toplum da sorumlu"

Yapılan resmi açıklamada, Gazze'deki insani krizin derinleşmesinden İsrail'in yanı sıra ABD yönetimi ve uluslararası toplum da sorumlu tutuldu. Belediyelerin ve Sivil Savunma ekiplerinin arama-kurtarma ve altyapı çalışmalarını yürütebilmesi için gerekli olan şu malzemelerin bölgeye girişinin engellendiği aktarıldı:

İş makineleri ve yedek parçalar

Yakıt ve inşaat malzemeleri

Prefabrik konutlar

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunulan metinde, sivillerin korunması için derhal harekete geçilmesi ve sınır kapılarının insani yardımlara açılması talep edildi.

Can kaybı sayısında farklılık

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, Deyr el-Belah'taki olayda ilk etapta 2 kadın ve 3 çocuğun can verdiğini duyurmuştu. Gazze'deki hükümet tarafından yapılan güncel açıklamada ise can kaybının 4’e yükseldiği, 2 kişinin kayıp olduğu ve çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi. Açıklamalarda yer alan sayısal farklılıkların sebebine dair henüz resmi bir detay paylaşılmadı.

Hava şartları 70 bin çadırı vurdu

Bölgede cuma akşamından bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, derme çatma çadırlarda kalan Filistinlilerin yaşam mücadelesini daha da zorlaştırdı. Medya Ofisi, kötü hava şartlarının ilk 12 saatinde 70 bin çadırın sular altında kaldığını açıkladı. Sivil Savunma Teşkilatı ise bazı kamplarda su seviyesinin 1,5 metreye kadar ulaştığını rapor etti.

"Sarı Hat" nedir, neden batıya kaydırılıyor?

İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasında öngörülen kademeli çekilme sürecine rağmen Gazze Şeridi'ndeki kontrol alanını genişlettiği iddia ediliyor.

Sarı Hat'ın anlamı: İsrail ordusunun ateşkesin ilk aşamasında çekildiği ve İsrail kontrolündeki bölgeler ile Filistinlilerin bulunmasına izin verilen alanları ayıran sınır çizgisidir.

İsrail ordusunun ateşkesin ilk aşamasında çekildiği ve İsrail kontrolündeki bölgeler ile Filistinlilerin bulunmasına izin verilen alanları ayıran sınır çizgisidir. Mevcut durum: Ateşkesin yürürlüğe girdiği dönemde Gazze Şeridi'nin yaklaşık %53'ünün İsrail kontrolünde olduğu, ancak beton blokların batıya taşınmasıyla bu alanın kademeli olarak genişletildiği ve onlarca ailenin yeniden yerinden edildiği belirtiliyor.