Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, fon krizine ilişkin kaleme aldığı yazısında, AKP içinde yükselen “Listeler açıklansın” çağrılarına dikkat çekti.

Yönetilmiyor, sürükleniyoruz

Parti yöneticileri, eski milletvekilleri ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de listelerin açıklanmasından yana olduğunu hatırlatan Taşgetiren, “Belli ki, çok net gözleniyor ki, parti bünyesi çalkalanıyor” dedi.

AKP MKYK Üyesi Aziz Babuşçu’nun “Bu yapının hayat bulduğu iklim değişmedikçe ahlâk siyasetin güvenli limanı olamayacaktır” sözlerini aktaran Taşgetiren, meselenin yalnızca isimlerin açıklanması ve cezalandırılmasıyla çözülemeyeceğine işaret etti. Fon vurgununa zemin hazırlayan siyasî ortamın sorgulanması gerektiğini belirten Taşgetiren, “Bu iklim, ülkenin, AK Parti’nin 25 yılı içinde, Sayın Cumhurbaşkanının üç dönemi tek belirleyici olduğu 24 yıllık muktedir yönetimi altında oluştu” ifadelerini kullandı. İktidarın listelerin açıklanması yönündeki çağrılarına rağmen herhangi bir adım atılmamasını eleştiren Taşgetiren, “Hem listeler kimin önünde? Açıklanmasına kim karar verecek? Ve açıklanmıyor ise bunun arkasında hangi gerekçe olabilir?” diye sordu.