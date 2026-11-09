Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

[İnsanlardan öylesi de vardır ki] Allah’ı bırakıp da, kendisine ne bir zararı, ne de bir faydası dokunmayan şeylere tapar. Bu ise, haktan pek uzak bir sapıklığın tâ kendisidir.



Hac Sûresi: 12

HADİS:

Hz. Peygamber yemek yediğinde şöyle dua ederdi: “Bizi yediren, içiren ve bizi Müslüman kılan Allah’a hamd olsun.”

Camiü’s-Sağir, No: 3149