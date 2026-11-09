09 Kasım 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
[İnsanlardan öylesi de vardır ki] Allah’ı bırakıp da, kendisine ne bir zararı, ne de bir faydası dokunmayan şeylere tapar. Bu ise, haktan pek uzak bir sapıklığın tâ kendisidir.
Hac Sûresi: 12
HADİS:
Hz. Peygamber yemek yediğinde şöyle dua ederdi: “Bizi yediren, içiren ve bizi Müslüman kılan Allah’a hamd olsun.”
Camiü’s-Sağir, No: 3149
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