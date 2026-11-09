AKP’de güç odakları çatışıyor

Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın fon soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmesini ve kamuoyunda tartışılan fon listesiyle ilgili iddiaları ele aldı.

Fon soruşturmasının parti içi dengelere yansımasını ve farklı grupların tutumunu değerlendiren Çakır, şunları kaydetti: “AKP içerisinde farklı güç odakları ve çıkar grupları bulunuyor. Soruşturmaya bulaşmamış olan kesimler kendilerini avantajlı hissediyor ve bu krizi diğer grupları tasfiye etmek için bir fırsat olarak değerlendirmek istiyor. İktidar medyasında Akın Gürlek’in açıklamalarına dair farklı tutumlar sergilenmesi de bu çatışmanın bir göstergesi. Önlerindeki seçenek ya bu isimleri ifşa edip gereğini yapmak ya da olayın üstünü örtmeye çalışmaktır. Ancak üstü örtülürse tabandan ve toplumdan gelen tepkileri yatıştırmak kolay olmayacaktır.”

Haber Merkezi