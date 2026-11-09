Ben-Gurion’un arşivi açıklandı: "Deniz tarafından yutulmasını isterdim"

İsrail'in yayımladığı gizli askeri arşivler, kurucu Başbakan Ben-Gurion'un 1956'da işgal edilen Gazze'nin ilhakına neden karşı çıktığını ve "Deniz tarafından yutulmasını isterdim" sözünün arkasındaki iki büyük güvenlik gerekçesini ortaya koydu.

İsrail Savunma Bakanlığı, 1956 Süveyş Krizi dönemine ait askeri arşivleri kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan gizli belgeler ve konuşma kayıtları, İsrail’in kurucu Başbakanı David Ben-Gurion’un o dönem işgal edilen Gazze Şeridi’nin ilhak edilmesine şiddetle karşı çıktığını ve bölgeye dair çarpıcı ifadeler kullandığını ortaya koydu.

"Eğer bir mucizeye inanacak olsaydım..."

Ordu komuta kademesiyle yapılan gizli bir toplantıda konuşan Ben-Gurion, Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonun ilk aşamada bir "zorunluluk" olduğunu savunurken, bölgenin kalıcı olarak İsrail'e bağlanmasının ülkeye ağır bir fatura çıkaracağını belirtiyor. Kayıtlarda Ben-Gurion'un, Gazze Şeridi için, "Eğer bir mucizeye inanacak olsaydım, onun deniz tarafından yutulmasını isterdim" ifadesini kullandığı görülüyor.

İlhak karşıtlığının arkasındaki iki büyük gerekçe

Arşiv belgelerine göre Ben-Gurion, Gazze’nin kalıcı olarak işgal altında tutulmamasını şu iki temel sebebe bağlıyor:

Güvenlik ve direniş riski: Bölgedeki 300 bin kişilik nüfusun yaklaşık 190 bininin, 1948 Nekbe (Büyük Felaket) sırasında evlerinden sürülmüş Filistinli mültecilerden oluştuğuna dikkat çeken Ben-Gurion, bu nüfusun göstereceği direnişin İsrail'in güvenliğine kalıcı bir tehdit oluşturacağını vurguluyor.

Bölgedeki 300 bin kişilik nüfusun yaklaşık 190 bininin, 1948 Nekbe (Büyük Felaket) sırasında evlerinden sürülmüş Filistinli mültecilerden oluştuğuna dikkat çeken Ben-Gurion, bu nüfusun göstereceği direnişin İsrail'in güvenliğine kalıcı bir tehdit oluşturacağını vurguluyor. Uluslararası tecrit ve silah ambargosu: Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olarak işgalin sürdürülmesinin İsrail'i dünyada yalnızlaştıracağını söyleyen kurucu başbakan, muhtemel bir kriz anında uluslararası tecrit sebebiyle dışarıdan silah ve mühimmat tedarik edememe riskiyle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunuyor.

1956 Süveyş Krizi'nde ne olmuştu?

Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı millileştirme kararının ardından 29 Ekim 1956'da İsrail, İngiltere ve Fransa ile ortaklık kurarak Mısır'a askeri saldırı başlatmıştı. Savaş sırasında Sina Yarımadası'nın büyük bölümünü ve Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail, başta ABD olmak üzere uluslararası toplumdan gelen yoğun diplomatik baskılar ve yaptırım tehditleri neticesinde işgal ettiği bu topraklardan geri çekilmek zorunda kalmıştı.