1,5 yıl önce uyarmıştım

Eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, fon skandalına ilişkin SPK ve BDDK yöneticilerinin tutuklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu yaklaşık 1,5 yıl önce ziyaret ederek bazı kurum personeli hakkındaki etik dışı davranış ve maddi menfaat iddialarını aktardığını belirten Başak, görüşmede bir kurul üyesinin de bulunduğunu söyledi. Tutuklamalara ilişkin değerlendirmesinde Başak, “Ülkenin en güzide kurumları arasında sayılan SPK, BDDK ve TCMB’de görev yapan bu kadar çok sayıda yöneticinin, dolandırıcılık ve rüşvet gibi yüz kızartıcı suçlamalarla tutuklandıklarına hiç şahit olmamıştık. Maalesef liyakatsizlik buraya kadar geldi” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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