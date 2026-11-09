Türkiye fon yolsuzluğunda nefesini tuttu - Listenin açıklanmasını bekliyoruz

Fon krizinde listelerin açıklanması istenirken, gizliliğin kamu görevlilerini zan altında bıraktığı belirtildi. Krizin birkaç tutuklamayla geçiştirilemeyeceği vurgulanarak sorumluların hesap vermesi istendi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, fon krizine ilişkin “Açıklayın o listeleri artık. O listede 60 AK Partili vekil, 180 yargı üyesi, 30 vali ve kaymakam olduğu söyleniyor. Siz bu listeyi açıklamadığınız sürece bu ülkede layıkıyla hizmet eden pırıl pırıl bürokratlarımızı, yargı üyelerimizi, gece gündüz çalışan milletvekillerimizi zan altında bırakıyorsunuz” dedi.

İktidarın 50 gündür listeyi açıklayamadığını belirten Arıkan, “Bu liste ancak sandıkta açıklanacak. Bu düzenin hesabı ancak sandıkta sorulacak” ifadelerini kullandı.

AKP’ye ne zaman neşter vurulacak?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştiren Arıkan, şöyle konuştu: “Fon vurgunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi krizidir. Ne dediler? ‘Kararlar hızlanacak’ dediler. ‘Yürütme tek elde toplanacak’ dediler. Ama aradan 52 gün geçti. Hala fon listelerini açıklayamıyorlar. Çıkıyor iktidar, ‘Efendim, ben SPK’ya operasyon yaptım’ diyor. Peki. Çıkıyor, ‘BDDK’ya operasyon yaptım’ diyor. O da peki. Peki, bu iktidar AKP’ye ne zaman neşter vuracak? Bu iktidar AKP’ye ne zaman operasyon yapacak?”

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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Sorumlusu sensin

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, fon krizinin birkaç tutuklamayla çözülemeyeceğini belirterek, “Biriniz tuttunuz, biriniz getirdiniz, biriniz pişirdiniz, hep beraber yediniz. Her şeyin sorumlusu sensin Sayın Erdoğan. Yetki, karar senin, kaçamazsın, sorumluluk da senin. Şimdi hesap zamanı” dedi. Fon krizini “Cumhuriyet tarihinin kamu gözetiminde yapılan en büyük soygunu” olarak nitelendiren Dervişoğlu, olayın bürokratik ve siyasî bağlantılarının araştırılmasını istedi.

Hepiniz oradaydınız

Dervişoğlu, “Cumhurbaşkanı, ‘Hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içerisine girmişler’ diyor. Açıklayın o zaman bu insanları, neden saklıyorsunuz? Biz sizden kelle değil, hesap istiyoruz” ifadelerini kullandı. SPK, BDDK ve Borsa İstanbul yöneticilerinin Cumhurbaşkanı tarafından atandığını hatırlatan Dervişoğlu, “Her atamayı tek imzaya bağladınız. O zaman her rezaletin altında da o tek imza vardır. Bu düzenin mimarı da bekçisi de sorumlusu da sensin. Vekili, bürokratı, genel müdürüyle, şirketi, kurumu, denetçisiyle hepiniz ordaydınız. 3-5 tutuklamayla çözülecek iş değildir bu” diye konuştu.

Konya/Trabzon - Anka