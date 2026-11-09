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9 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Gazze'de 70 bin çadır sular altında! - 950 bin kişi sel riski altında yaşıyor!

09 Kasım 2026, Pazartesi 03:04
Gazze Şeridi’nde etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 70 bin çadırı sular altında bıraktı. Sivil Savunma Müdürlüğü, imkansızlıklar sebebiyle 2 binden fazla yardım çağrısının yalnızca yüzde 10’una cevap verebildi.

İşgalci İsrail’in yıllardır sürdürdüğü abluka ve yıkıcı saldırılar sebebiyle büyük bir insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi, kış mevsiminin ilk şiddetli yağış ve fırtınasıyla birlikte yeni bir felaketle karşı karşıya kaldı. Bölgede cuma akşamından bu yana etkili olan olumsuz hava şartları, derme çatma çadırlarda ve hasarlı binalarda hayatta kalmaya çalışan yüz binlerce Filistinlinin barınma krizini derinleştirdi.

METREKAREYE 60 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mihna, şehirde metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düştüğünü, bunun yıllık ortalama yağış miktarının yüzde 15’ine tekabül ettiğini açıkladı. Şiddetli rüzgâr ve sel suları sebebiyle Gazze genelindeki çadır kamplarında su seviyesi yer yer 1,5 metreye ulaştı; binlerce çadır uçtu ya da akıntıya kapılarak sürüklendi. Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi, felaketin ilk 12 saatinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı 70 bin çadırın tamamen sular altında kaldığını bildirdi.

SİVİL SAVUNMA ÇARESİZ

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal düzenlediği basın toplantısında, en üst düzey alarm durumuna geçmelerine rağmen altyapı yıkımı ve ekipman yetersizliği sebebiyle çaresiz kaldıklarını itiraf etti. Basal, “Yağışların başlamasından bu yana 2 bin 166 acil yardım çağrısı aldık ancak belediyelerle işbirliği içinde bunlardan yalnızca 218’ine müdahale edebildik. Diğer ailelere yoğunluktan ötürü sadece telefonla yönlendirme desteği sağlayabildik” dedi.

2 BİN BİNA SAKİNLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKEBİLİR 

Şiddetli rüzgârlar, İsrail bombardımanlarında daha önce hasar görmüş yapıları da vurdu. Nusayrat Mülteci Kampı, Zeytun Mahallesi ve şehir merkezinde 3 binada kısmî çökmeler meydana gelirken, duvarların yıkılması ve sac levhaların düşmesi sonucu en az 5 Filistinli yaralandı. Sivil Savunma Sözcüsü, enkaz kaldırma ve tahliye için gerekli iş makinelerinin bölgeye girişine izin verilmemesi durumunda, hasarlı olan 2 binden fazla binanın her an çökebileceği uyarısında bulundu. İstanbul - aa

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950 BİN KİŞİ SEL RİSKİ ALTINDA YAŞIYOR 

BM İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) verilerine göre, Gazze’de yaklaşık 950 bin Filistinli orta veya yüksek düzeyde sel riski taşıyan kamplarda hayat mücadelesi veriyor. Kış mevsiminde barınma yardımına ihtiyaç duyan 294 bin aile bulunmasına rağmen, İsrail’in kısıtlamaları ve finansman yetersizliği sebebiyle ellerindeki stokların sadece 52 bin aileye kısmî destek sağlayabildiğini belirten OCHA, uluslararası topluma acil çağrıda bulundu. Başta OCHA olmak üzere bölgedeki insanî yardım kuruluşları, önceliğin çocuklar, kadınlar ve yaşlıların hayatını korumak olduğunu vurgulayarak; kışlık malzemelerin, ağır iş makinelerinin, jeneratör yedek parçalarının Gazze’ye girişini sağlamak için İsrail üzerinde gerçek bir baskı kurulması gerektiğini ifade etti.

AA

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