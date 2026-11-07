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Fatma Betül Sayan Silivri'de tek kişilik odada kalıyor

07 Kasım 2026, Cumartesi 17:47
Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tek kişilik odaya yerleştirildiği belirtildi.

 

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi. Gazeteci Saygı Öztürk, Sözcü gazetesindeki yazısında eski bakanın tek kişilik odaya yerleştirildiğini aktardı.

Kaya'nın neden tek kişilik odada tutulduğunu açıklayan Öztürk, cezaevlerinde bazı tutukluların kendilerinin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla ayrı odalara yerleştirilebildiğini belirtti. Terör örgütü veya organize suç örgütü liderliğiyle suçlananlar ile müebbet hapis cezası istemiyle yargılananlar için güvenlik gerekçesiyle tek kişilik oda uygulamasına başvurulabildiğini ifade eden Öztürk, kamuoyunda tanınan kişilerin de benzer şekilde ayrı tutulabildiğini kaydetti. Öztürk, Kaya'nın durumunun da bu çerçevede değerlendirildiğini ve eski bakanın kendi güvenliği için tek kişilik odaya yerleştirildiğini yazdı.

Talepte bulunmadıkça odasına başka tutuklu alınmayacak

Öztürk'ün aktardığına göre, Fatma Betül Sayan Kaya yazılı olarak talepte bulunmadığı sürece odasına başka bir tutuklu yerleştirilmeyecek. Tek kişilik odada tutulma uygulamasının zaman zaman gazeteciler için de güvenlik gerekçesiyle tercih edildiğini belirten Öztürk, cezaevlerinde tutukluların can güvenliğinin gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Haber Merkezi

Etiketler: Fatma Betül Sayan Kaya, Marmara Cezaevi, Silivri, tek kişilik oda, fon soruşturması, tutuklama, sermaye piyasaları, cezaevinde güvenlik, fon soygun
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  • Mehmet Kaşlıoğlu

    8.11.2026 14:14:20

    Hususî muamele ha ! Madem ki milletin vekilidir, o zaman milleti ile birlikte olmalı.Hani kederi ve sürûru milletçe müşterek yaşamak düstûru vardı ya;devletlûların ağızlarına pelesenk ettikleri... Hadi bakalım Fatma Hanım ! " Tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olurmuş." İrtikâp ettiğiniz cürmün bu dünyadaki cezası bu ise rûz-i mahşerdekini varın siz tahmin edin !!!

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