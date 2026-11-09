Başörtüsü yasağından sonra Azerbaycan’da dijital kıskaç

Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yönetiminin okullarda başörtüsü kullanımını sınırlandıran düzenlemesinin ardından bu kez vatandaşların evlerindeki elektronik cihazların kayıt altına alınmasına yönelik yeni bir uygulama gündeme geldi.
Aliyev yönetimine yakın haber sitesi Oxu.Az’ın 6 Kasım’da yayınladığı habere göre, 1 Ocak 2027’den itibaren hanehalkı kayıt işlemleri sırasında konutlarda bulunan bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve tabletlerin türü ile sayısı kaydedilecek. Evlerdeki internet bağlantısının türüne ilişkin bilgiler de aynı kayıt sistemine dahil edilecek. Karar’ın haberine göre, Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesinin yayınladığı veriler, ülkede hanelerdeki bilgisayarların varlığı ve internet kullanımına ilişkin istatistiklerin daha önce de toplandığını gösteriyor.
Haber Merkezi