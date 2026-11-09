TMSF'den Gönüllü İade Duyurusu: 31,6 Milyar Lira Tahsil Edildi!

Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye edilen yatırım fonları ve bağlantılı hisse senetlerinde yürütülen "gönüllü iade" süreci kapsamında bugüne kadar toplam 31,6 milyar TL tahsil edildiğini açıkladı.

TMSF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, sürecin kişilere özel değil; tamamen elde edilen fahiş kazançlara göre belirlenen, açık ve herkese eşit uygulanan kriterlerle yürütüldüğü vurgulandı.

Süreç nasıl işliyor? Kriterler neler?

Duyuruda öne çıkan başlıklar ve operasyonun detayları şu şekilde:

Fahiş kazanç incelemesi: Tasfiye edilen fonlarda şüpheli işlemlerle belirli bir rakamın üzerinde fahiş kazanç elde eden tüm yatırımcılar hakkında inceleme başlatıldı ve bu kişilere gönüllü iade daveti yapılıyor.

Tasfiye edilen fonlarda şüpheli işlemlerle belirli bir rakamın üzerinde fahiş kazanç elde eden tüm yatırımcılar hakkında inceleme başlatıldı ve bu kişilere gönüllü iade daveti yapılıyor. Hisse senetleri de kapsama alındı: Fonlardaki paranın büyük kısmının yönlendirildiği belirli hisse senetleri de mercek altında. Bu hisselerden (enflasyondan arındırılmış) fahiş kazanç sağlayan herkes —fonda yatırımı olsun ya da olmasın— incelemeye dahil edilerek gönüllü iadeye çağrılıyor.

Fonlardaki paranın büyük kısmının yönlendirildiği belirli hisse senetleri de mercek altında. Bu hisselerden (enflasyondan arındırılmış) fahiş kazanç sağlayan herkes —fonda yatırımı olsun ya da olmasın— incelemeye dahil edilerek gönüllü iadeye çağrılıyor. Kapsam adım adım genişleyecek: Yüksek kazanç eşikleri kademeli olarak düşürülerek süreç genişletilecek. Küçük yatırımcının zararına fahiş kazanç elde eden herkes aynı kriterlerle değerlendirilecek.

Gönüllü iade "Suçluluk" anlamına geliyor mu?

TMSF, yapılan işlemlerin hukuki boyutuyla ilgili şu net açıklamada bulundu: "Fonlardan ve fonlarla bağlantılı şekilde hisselerden elde edilen fahiş kazançların tespiti ve gönüllü iadesine yönelik işlem, kişilerin suçlu ya da suçsuz olduğuna ilişkin nihai bir hüküm ifade etmemektedir."

Manipülasyon veya farklı bir finansal suç tespit edilen dosyalarda yargı süreci ayrıca ve bağımsız olarak işliyor. Ayrıca soruşturmalar kapsamında, fonlardaki mali kayıpların telafi edilmesi amacıyla şüpheliler hakkında mal varlığı tedbirleri uygulanmaya devam ediyor.