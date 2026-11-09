Satışlar durma noktasında

Türkiye’de ikinci el konut fiyatlarının sıfır konutlarla benzer seviyelere ulaşması, piyasadaki durgunluğu derinleştirdi.

Ev sahiplerinin yüksek fiyat beklentileri nedeniyle alıcı ve satıcı arasındaki fiyat farkı açılırken, ikinci el konut satışlarında da gerileme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül 2026’da ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 51 bin 519’a çıktı. Aynı dönemde ikinci el konut satışları ise yüzde 15,3 azalarak 90 bin 871’e düştü. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, ikinci el piyasasında fiyatın artık satışın önündeki en önemli engellerden biri hâline geldiğine dikkati çekiyor. Uzmanlara göre ev sahipleri çoğu zaman kendi konutlarının değerini çevredeki ilanlara bakarak belirliyor ancak ilandaki fiyat ile alıcı ve satıcının anlaşarak gerçekleştirdiği gerçek satış bedeli arasında önemli farklar oluşabiliyor. Haber Merkezi

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