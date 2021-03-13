Cezayir bir kez daha sokakta

Cezayirliler “köklü değişim” talebiyle bir kez daha sokaklara indi.

Cezayir’de “Hirak” adı verilen protesto hareketinin yıl dönümü sonrasındaki üçüncü Cuma gününde de binlerce kişi meydanlara inerek “köklü değişim” taleplerini dile getirdi. Cezayirliler, Cuma sonrası başşehrin farklı bölgelerinden şehir meydanına doğru yürüyüşe geçti. Köklü değişim taleplerini sloganlarla ifade eden göstericiler, ayrıca “Seçim gündemi siyasî krizi çözmez” ve “Yıktığınızı inşa etmeyi bize bırakın” yazılı dövizler taşıdı. Aktivistler de sosyal medyada “Hirak’ın 108. Cuması” etiketiyle başşehir Cezayir dışında Konstantin, Skikda, Cicel, Annabe ve Vehran şehirlerinde düzenlenen gösterilerden görüntüler paylaştı. Rejimde köklü değişim talebi w Cezayir’de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın 20 yıllık iktidarının sonunu getiren Hirak protesto hareketi, “rejimde köklü değişim” talebiyle Buteflika sonrası da gösterilerini sürdürmüş, ancak gerek yönetimin uyguladığı baskı gerekse dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle eylemlerini Mart 2020’de sonlandırmıştı. Hirak protesto hareketinin ikinci yılına denk gelen 22 Şubat’ta başkent Cezayir ve birçok ilde eylemler yeniden başlamıştı. Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 24 Şubat’ta yaptığı açıklamada, “yolsuzluk ve nefretin olmadığı bir cumhuriyet inşa etme” sözü vermişti. Tebbun’un, yeni seçim yasasıyla sokaktaki “değişim” talebini karşılamaya çalıştığı ifade ediliyor. Geçen ay parlamentoyu feshederek erken seçim startı veren Tebbun, 7 Mart’ta seçmenlerin farklı listelerden istedikleri sıralamayı seçebilecekleri “açık liste” sistemini içeren seçim yasasını onaylamıştı. AA

Okunma Sayısı: 241

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.