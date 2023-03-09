Cezayir ile Fas arasında harita gerginliği: ''Ordumuz sınırlarımızı korumaya hazır''

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali, Fas basınında Cezayir topraklarının bir kısmının Fas'ın gösterilmesine tepki gösterdi.

Bugali, meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, Fas’ın "yayılmacı politikalar" güttüğünü ve Cezayir’i provoke ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizin, barışı yeniden tesis etmek, kalkınmayı canlandırmak ve umut aşılamak amacıyla bölgesel, kıtasal ve uluslararası düzeyde istikrarı artırmak için Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un sağduyulu liderliğinde çalıştığı bir dönemde, Fas rejimi yayılmacı emellerini pazarlamak için her zamanki gibi ülkemizi provoke etmeye devam ediyor."

Cezayir topraklarının şehit kanlarıyla sulandığına vurgu yapan Bugali, "Askeri doktrinimiz savunmaya dayalı olsa da topraklarımızın bir zerresine dahi dokunulmasına izin vermeyeceğiz. Bedelini ağır ödediğimiz sınırlarımızı korumak ve kollamak için, Cezayir Kurtuluş Ordusu'nun evlatları olan askerlerimiz tüm gücüyle hazırdır." ifadelerini kullandı.

Bugali, Cezayir'in güvenliği sağlama ve barışı teşvik etmeye dayalı ilkelerine sadık kalacağına dikkati çekerek, ülkesinin halklar arasında barış ve güvenliği sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Cezayir, topraklarının bir kısmını Fas’ın toprakları olarak gösteren harita yayınlayan Maroc Hebdo dergisi üzerinden Rabat yönetimine tepki göstermişti.

Cezayir resmi haber ajansı APS’de 6 Mart’ta, Fas kraliyet makamlarına yakın olduğu iddia edilen ve adı zikredilmeden Maroc Hebdo dergisine işaret edilerek, "Şehitlerin kanlarıyla sulanmış toprakların bir zerresine el uzatanların vay haline" başlığını taşıyan bir makale yayımlanmıştı.

Fas ve Fransa merkezli Fransızca yayımlanan haftalık Maroc Hebdo dergisinin 2-8 Mart tarihli çıkan 1476’ncı sayısının kapak sayfasında "Fas ile Cezayir arasındaki hata elması" başlığıyla yer alan haritada, Batı Sahra’nın yanı sıra, Cezayir’in Beşar, Tinduf ve Adrar vilayetlerinin yer aldığı Doğu Sahra bölgesi de Fas’ın toprakları olarak gösterilmişti.

Fas Kraliyet Belgeleri Dairesi Müdürü Behice Simu da geçen ay Fas resmi haber ajansı MAP tarafından düzenlenen bir programda, Batı Sahra’nın yanı sıra Cezayir’e ait Doğu Sahra bölgesinin de Fas’ın toprakları olduğunu iddia etmişti.