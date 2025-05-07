Minguzzi cinayeti soruşturmasında iki çocuk şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan iki çocuk şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D ile A.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Gözaltına alınan iki çocuk şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 9 Şubat'ta hastanede vefat etmişti Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti. Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede 9 Şubat'ta vefat etmişti. AA

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