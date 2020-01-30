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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Çin'deki virüs salgını ülkenin tamamına yayıldı

30 Ocak 2020, Perşembe 11:15
Çin’de koronavirüs salgınında ölü sayısı 170’e yükselirken, Tibet'te de bir vakanın doğrulanmasıyla hastalık Çin anakarasındaki bütün bölgelere yayılmış oldu.

İlk olarak Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını yaklaşık bir buçuk ay içinde Çin anakarasındaki tüm bölgelere yayıldı. Yetkililer, daha önce virüsün görülmediği Tibet’te de bir vakanın saptandığını açıkladı.

Çin'de virüs bulaşanların sayısı 7 bin 711'e ulaşırken son açıklanan resmi sayılara göre 170 kişi öldü.

Maske kullanımı zorunlu, maçlar iptal edildi

Salgın yayılırken alınan önlemler de giderek sıkılaşıyor.

Çin maske kullanımını önlem kapsamından çıkararak ‘zorunlu’ hale getirdi. Çin Asya Futbol Konfederasyonları futbol şampiyonası maçlarını iptal etti. Çin Futbol Federasyonu da lig maçlarını iptal ettiklerini açıkladı.

Çin’e bağlı yarı özerk Hong Kong yönetimi iki ülke arasındaki geçişleri sınırlandırdı, uçak seferleri yarıya indirildi, ayrıca Çin anakarasına yapılacak seyahatlere izin verilmeyeceği duyuruldu.

Ikea ve Google gibi firmalar da Çin'deki bütün ofis ve mağazalarını geçici olarak kapattığını duyurdu.

‘2019-nCoV’ adı verilen koronovirüs ilk olarak Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edildi.

İnsandan insana bulaştığı teyit edilen koronavirüs Çin'in dışında şimdiye kadar aralarında Avrupa'da Almanya, Fransa, Finlandiya ve Ortadoğu'da Birleşik Arap Emirlikleri de olmak üzere 16 ülkede en az 50 vaka tespit edildi. Çin dışında virüsün tespit edildiği ülkelerde henüz ölümle sonuçlanan vaka olmadı.

Koronavirüs nefes darlığı, yüksek ateş, öksürük ve akciğer rahatsızlıklarına yol açıyor. Virüsün Vuhan'daki balık ve yabani hayvan satılan bir pazardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Etiketler: Çin, virüs, salgın
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