Çin köy isimlerini de değiştiriyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yayımlanan rapora göre, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde, Uygur ve diğer etnik azınlıkların yaşadığı köylerin isimleri kültürel kimliklerinden uzaklaştırılarak değiştiriliyor.

Norveç merkezli Uygur Hjelp (Uygurlara Yardım) Örgütü ile işbirliği içinde hazırlanan raporda, Sincan’da yaklaşık 630 köyün adında, İslam dinine ya da Uygurların kültür ve tarihine yapılan atıfları ortadan kaldırmak için değişiklik yapıldığı iddia edildi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından 2009-2023 yıllarında listelenen 25 bin Sincan köyünün isimlerinin karşılaştırıldığı rapora göre, geleneksel bir Uygur yaylı çalgısı olan “dutar” ya da türbe anlamına gelen “mazar” gibi kelimeler köy isimlerinden çıkarıldı ve yerlerine Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) belgelerinde sıklıkla kullanılan “mutluluk”, “birlik” ve “uyum” gibi kelimeler eklendi. Köy isimlerinde “hoca”, dervişlerin barındığı yer anlamına gelen “haniça” ve aşık, ozan anlamına gelen “bahşi” gibi kültürel ve dini ifadeler kaldırılırken, Uygurların tarihine ya da Çin Halk Cumhuriyeti’nin 1949’daki kuruluşundan önceki bölgesel yönetimlere ve topluluk liderlerine yapılan atıflar da çıkarıldı. Haber Merkezi

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