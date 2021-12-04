Çin zulmünü yalanlayan binlerce hesap kapatıldı

Twitter, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı hak ihlÂllerini ‘yalanlayan’ 2 bin 160 hesabı kapattı.

Sosyal medya ağı Twitter, Sincan’daki Uygur nüfusuna yönelik muameleyle ilgili Çin Komünist Partisi anlatılarına destek vere 2 bin 160 kullanıcının hesabını banladığını duyurdu. Twitter’da bir grup kullanıcı, Çin Hükümeti’nin Sincan’daki Uygur nüfusuna yönelik insan hakları ihlal iddialarına karşı çıkarak, propaganda yapıyordu. Twitter, delillere rağmen iddialara karşı çıkmak isteyen ve çoğunlukla belli şirketler tarafından yönetilen binlerce hesabı kapattı. Çin Hükümeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde (Xinjiang), Uygur nüfusuna yönelik muamelesi “soykırım” olarak adlandırılıyor. Çin’in müdahalesinin; kitlesel gözaltı, yeniden eğitim, zorla çalıştırma ve hatta kısırlaştırmayı kapsadığı kaydediliyor. Webtekno’nun haberine göre, Çin Hükümeti’nin, Çin’in kuzey batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan yaklaşık 11 milyon Uygur Türküne uzun bir süredir baskı ve işkence uyguladığı biliniyor. Hükümet, baskı ve şiddet içerikli çeşitli politikalarıyla sık sık gündeme geliyor.

‘BÖLGESEL HÜKÜMET DESTEKLİYOR’

Buna rağmen Çin’in bölgesel ve eyalet propaganda kampanyalarıyla bağlantılı paylaşımda bulunan toplam 2 bin 160 hesabı kaldıran Twitter, propagandaların çoğunu “utanç verici” olarak niteledi. Twitter’ın araştırma ortaklarından Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü’nün (ASPI) analizine göre kullanıcıların propagandalarının çoğu “utanç verici bir şekilde” üretilmişti. Twitter, tesbit edilen hesaplarının 2.048’inin, Uygur nüfusuna yönelik muameleyle ilgili Çin Komünist Partisi anlatılarını güçlendirdiğini ve 112’sinin, bölgesel hükümet tarafından desteklenen özel bir şirkete bağlı olduğunu açıkladı.

PROPAGANDA ARACI HESAPLAR

ASPI’nın analizleri, tanımlanan hesapların % 97’sinin, “5’ten az” takipçiye sahip olduğunu ve hesapların % 73’ünün “0” takipçiye sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca tweetlerin % 98’inde beğeni veya retweet yoktu, geri kalanı genellikle Çinli diplomatlar ve yetkililer tarafından desteklenerek içeriğin yayılması sağlanmıştı. Analistler, kullanıcıların bu tür hesapları devralarak propagandayı gerçekleştirdiğini düşündüklerini belirtti. Şirket yaptığı açıklamada, Çin bağlantılı bu operasyonların yanı sıra Tanzanya, Meksika, Rusya, Uganda ve Venezuela’daki yanlış bilgilendirme kampanyalarıyla ilgili hesapları kaldırdığını belirtti.

Haber Merkezi