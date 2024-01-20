İSPANYOL BAKAN SİRA REGO, İSRAİL’İN GAZZE’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SOYKIRIMIN DURDURULMASI İÇİN DÜNYADAKİ DEMOKRATLARIN BİR ARAYA GELMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Bir halk tasfiye ediliyor

İspanya Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego, “Gazze’deki dehşet rakamlarla anlaşılmaz. Bu savaş bir halkın tasfiyesidir. Buna karşı isyan etmek ve direniş göstermemiz gerekiyor. Soykırımın durması için dünyadaki tüm demokratlar biraraya gelerek bunu yapmalı” diye konuştu.

Böyle soykırım görülmedi

AP parlamenteri İspanyol Pineda da İsrail'in kendisini her şeyin üzerinde gördüğünü, uluslararası hukuku tanımadığını belirterek, “Gazze, Varşova Gettosu’na benziyor. 20 yıllık Vietnam savaşındaki rakamlara Gazze’de iki ayda ulaşıldı. Gazze’deki gibi bir soykırım dünyanın hiçbir yerinde olmadı” dedi.

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Demokratlar birlik olsun bu soykırımı durdursun

İspanya Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego “Bu savaş bir halkın tasfiyesidir. Buna karşı asilik ve direniş göstermemiz gerekiyor. Soykırımın durması için dünyadaki tüm demokratlar bunu yapmalı” dedi.

Avrupa Parlamentosu parlamenteri İspanyol Manuel Pineda İspanya’nın başkenti Madrid’deki Avrupa Parlamentosu binasında düzenlenen “Filistin: var olma hakkı” başlıklı konferansta konuştu. Pineda “Bu 7 Ekim’de başlamadı. Bu on yıllardır süregelen İsrail’in Filistin’deki işgalinin bir devamı. Bunu sadece ben değil BM Genel Sekreteri de söylüyor” dedi. AP parlamenteri, AB’den İsrail ile arasındaki imtiyazlığı ortaklığı bitirmesini, diplomatik ilişkilerin kesilmesini, bu ülkeye silah satışlarına ambargo getirilmesini isteyerek, “Yaşananları sadece Filistin halkı ödemiyor, uluslararası hukuku da öldürüyorlar. İsrail savaş suçlarının bedelini ödemeli. O yüzden Güney Afrika’nın, Bolivya’nın, Kolombiya’nın girişimleri desteklenmeli. Çocuklarımız, torunlarımız bizlere ileride (Soykırımı durdurmak için ne yaptın?) diye sorduklarında en azından mücadele ettik diyebilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki dehşet rakamlarla anlaşılmaz

Son olarak babası Filistinli olan ve kardeşleri ile bazı aile üyeleri Filistin’de yaşayan İspanya Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego da çocukluğunu, Filistin’deki anılarını anlatarak, “Kardeşlerim Kudüs’te okudular ama şimdi Kudüs’e girmelerine izin yok. Çok normal insanlar, akademik ortamda çalışıyorlar. Ben yazın Kudüs’e gittim artık orası özgürlüğün olmadığı, aşırı sağın ideolojisinde kalan, etnik temizliğin olduğu bir yer” şeklinde konuştu. İspanyol Bakan, “Gazze’deki dehşet rakamlarla anlaşılmaz. Tarihi iyi bilmek ve hatırlamak gerekir. Belleğimizi dinç tutmamız gerek. Bu savaş bir halkın tasfiyesidir. Buna karşı asilik ve direniş göstermemiz gerekiyor. Soykırımın durması için dünyadaki tüm demokratlar bunu yapmalı. Güney Afrika’nın girişimi mükemmel çünkü gözümüzün önünde bir soykırıma ve uluslararası toplumun buna karşı empati eksikliğine şahit oluyoruz” dedi. Madrid - aa

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Gazze’de bir millet ölüyor

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü İtalyan Francesca Albanese, “İsrail, işgal altında tuttuğu halkla savaşamaz. Sivil ve askeri hedefler, siviller ve savaşçılar arasındaki ayrım ilkesine saygı gösterilmemiştir” dedi.

Filistin’in hiçbir zaman var olma hakkına sahip olmadığını belirten Albanese, “Tarihi bir dönemdeyiz. İsrail, Gazze’de nüfusu öldürüyor. İşlevsel çok az hastane kaldı ve buradaki insanlar da acıdan ölüyor çünkü anestezi yok. Ya da dışarıdakiler açlıktan, soğuktan ölüyorlar. Katliamın durmasını, hemen ve şartsız bir ateşkes ilan edilmesini, rehinelerin de derhal serbest bırakılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Filistin’de olanların tanınmasını, işgalin durdurulması gerektiğini çünkü bunun her iki tarafa da zarar verdiğini aktaran Albanese, “Filistinliler katliam ediliyor ve dehşet içinde yaşıyor” dedi.

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Avrupa’dan kalıcı ateşkes çağrısı

Avrupa Parlamentosu ilk kez Gazze’de “kalıcı ateşkes” ve İsrail ile Hamas arasındaki savaşa bir çözüm bulunması için siyasi çabaların başlatılması çağrısında bulundu.

Ateşkes talebi, Avrupa Parlamentosu’nun Ekim ayında kabul ettiği ve Gazze’deki sivillere yardım akışının hızlandırılması için insani “duraklama” çağrısında bulunan önceki tutumunda önemli bir değişimi temsil ediyor. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih, Avrupa Parlamentosu tarafından oylanan Gazze Şeridi’nde ateşkes kararının “küresel” hale getirilmesi için Uluslararası Adalet Divanı’nda “destekleyici” bir Avrupa tutumu oluşmasını istediğini açıkladı. Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, Hareketin Sözcüsü Cemal Nazzal, “Avrupa ülkelerini, Filistin Devleti’ni tanımaktan başlayarak güçlü ve etkili bir rol oynamaya ve Filistin Devleti topraklarının sömürgeci işgalini ve bu topraklardaki ihlalleri durdurmaya” çağırdı. Haber Merkezi

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7 bin kişi hala enkaz altında

Gazze’deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye 104 gündür sürdürdüğü saldırılarda 10 bin 800 çocuk ile 7 bin 250 kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Gazze’de şu ana kadar yüzde 70’i kadın ve çocuk 7 bin kişinin hala enkaz altında veya kayıp olduğu kaydedilirken, hastanelere ulaşan cenazelerin sayısının 24 bin 620 olduğu, 61 bin 830 kişinin de yaralandığı ifade edildi. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda günde en az 173 Filistinli kadın ve çocuğu öldürdü. Gazze’deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye 104 gündür sürdürdüğü saldırılarda 10 bin 800 çocuk ile 7 bin 250 kadının hayatını kaybettiği belirtildi. İstanbul - aa