Yemen'deki çatışmalar ve göç dalgası, insani krizi derinleştiriyor

Yemen hükümet güçleri ile Husiler arasında ülkenin batı kıyısında askeri çatışmalar şiddetlenirken, hava harekatları ve karadaki çatışmalar her iki tarafta da ağır can kayıplarına ve on binlerce sivilin yerinden edilmesine yol açıyor.

Askeri gelişmelerle eş zamanlı olarak, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) eylül ayının başından bu yana 82 binden fazla kişinin yerinden edildiğini ve bunlar arasında 2 binden fazla kişinin Cibuti'ye ulaştığını açıklamasıyla batı kıyısı bölgelerinden kaçanların oluşturduğu göç dalgası genişledi. Bu sırada Aden'deki (güney) yerel makamlar, binlerce sığınmacıyı karşılamak amacıyla yeni bir kampın hazırlıklarına başladı. Taiz ve Kızıldeniz sahilinde hava harekatları Yemen ordusu, Taiz vilayetinin batısındaki Muha ve Zu Bab bölgelerinde Husilere ait mevziler ve askeri teçhizatın hava saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi. Askeri Sözcü Albay Macid en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "imha alanı" olarak tanımlanan bölgede Husilere ait unsurların etkisiz hale getirildiğini belirtti. Açıklamalar, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki kritik Muha şehri ile limanını ve Babülmendep Boğazı'nda yer alan Meyyun Adası dahil bazı adaları ele geçirdiklerini duyurmasının ardından geldi. Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, son 24 saatte Taiz, Lahic, el-Cevf, Hacce, el-Beyda ve Sada vilayetlerine toplam 58 hava saldırısı düzenlendiğini ifade etti Ağır can kaybı ve kan bağışı çağrısı Hükümet yanlısı Ulusal Direniş Güçleri, 9 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde batı kıyısındaki cephelerde yaşanan şiddetli çatışmalarda 500 askerinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 1500 askerinin yaralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Husi saflarında ise 1000'den fazla ölü ve binlerce yaralı olduğu ifade edildi. Yaşanan ağır kayıpların ardından Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybih, geçici başkent Aden'deki sağlık merkezlerinin acil müdahale kapasitesini artırmak amacıyla vatandaşlara acil kan bağışı çağrısında bulundu. 82 bini aşkın sivil yerinden edildi Çatışmaların insani boyutu her geçen gün ağırlaşıyor. Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, eylül başından bu yana Taiz, Hudeyde ve Lahic vilayetlerinden 82 binden fazla kişinin yerinden edildiği duyuruldu. Açıklamada, sığınmacılardan 2 binin üzerindeki kişinin deniz yoluyla Cibuti sahillerine ulaştığı ifade edildi. Geçici başkent Aden'deki yerel yetkililer ise El-Bureyka ilçesinde 3 ila 5 bin kişi kapasiteli yeni bir sığınmacı kampın kurulumuna başladı. Kampın, Muha, Hays ve El-Huha bölgelerinden kaçan ailelere barınma ve temel sağlık hizmeti sağlaması hedefleniyor. Kızıldeniz güvenliği için diplomatik temaslar Askeri tırmanışın ardından diplomatik girişimlerini artıran Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, Somalili mevkidaşı Abdusselam Abdi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Babulmendeb ve Kızıldeniz'deki gelişmeler ile uluslararası seyrüsefer güvenliğine yönelik tehditler ele alındı. Somali tarafı, Yemen'in egemenliği ve bölgesel güvenliğin korunmasına desteğini yineledi. AA

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