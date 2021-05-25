Demokratlardan Biden’a Filistin çağrısı

25 Mayıs 2021, Salı 18:00
ABD’de 500’den fazla Demokrat Partili, Başkan Joe Biden’a mektup göndererek Filistinlilerin haklarının korunması ve İsrail’in ihlâllerinden sorumlu tutulması için daha fazla adım atması çağrısında bulundu.
Mektupta şu ifadelere yer verildi, “Geçen ay Twitter’da da paylaştığınız gibi, ‘hiçbir sorumlu Amerikan başkanı temel insan hakları ihlal edildiğinde sessiz kalamaz’. Kesinlikle aynı fikirdeyiz. Tam da bu sebeple İsrail’in Filistinli sivilleri öldürmesini kesin bir şekilde kınamanızı istiyoruz. İsrail ile Hamas arasındaki son şiddet sarmalına son vermek için gösterdiğiniz çabadan ötürü teşekkür ediyoruz. Ateşkesin kalıcı olması ve hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde bir geleceğe sahip olmaları için sizden bu 73 yıllık yerinden etme ve etnik temizlik sürecine götüren işgal, blokaj ve yerleşim yerlerinin genişletilmesi gibi eylemlerin arkasındaki koşulları sona erdirmek için de çaba göstermenizi istiyoruz”
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AA
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