Demokratlardan Biden’a Filistin çağrısı

ABD’de 500’den fazla Demokrat Partili, Başkan Joe Biden’a mektup göndererek Filistinlilerin haklarının korunması ve İsrail’in ihlâllerinden sorumlu tutulması için daha fazla adım atması çağrısında bulundu.

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