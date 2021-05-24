Gazze'de kadın ve çocuk olmak...

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, hedef alınacağı endişesiyle çocuklarıyla birlikte evlerini terk etmek zorunda kalan kadınlar ağır bedeller ödemeye devam ediyor.

Filistin'de çocuk olmak

Gazze’deki yıkım havadan görüntülendi

Gazze’nin inşasından önce insani yardım gerekli

Le Monde: Gazzeliyi boğan ambargo acilen kaldırılmadan, sükunet çağrısı kötü bir illüzyondur

İsrail'in sınır bölgelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle yüzlerce Filistinli aile evlerinden çıkarak, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) ait okullara sığınmak zorunda kaldı.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli vefat etmişti. Saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde 1800 konut yıkılmış, 6 bin 800 konut ise kısmen hasar görmüştü.

Gazze'nin batısındaki en-Nasr semtinde bulunan UNRWA'ya bağlı bir okul da İsrail saldırganlığı sonucu yerlerinden edilen kişiler için sığınma merkezine dönüştürülenler arasında yerini aldı.

Okula çocuklarıyla birlikte sığınan ailelerden biri olan 33 yaşındaki Nur Ali, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, merkeze çok yakın bazı alanların İsrail'in hava saldırılarının hedefi olduğunu belirterek birkaç kez çocuklarıyla birlikte şiddetli patlamayla uyandıklarını ve toz dumanları ile patlayan camların altında kaldıklarını söyledi.

Sığınma merkezlerinde her zaman korku ve panik hali hakim

Saldırı zamanında, çoğunluğu çocuk ve kadınların oluşturduğu sığınma merkezlerinde her zaman korku ve panik halinin hakim olduğunu aktaran Ali, yakın alanlara atılan bombaların şiddeti dolayısıyla çocukları korumak için, kapı ve pencere önlerinden uzak tutmaya ve sürekli olarak korkmamaları için teselli etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Savaşta en ağır yükü kadınların sırtlandığını vurgulayan Ali, hayatın her alanında zorluklar çektiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuklar saldırı esnasında çok korktukları için bir kadın çocukların önünde paniğe kapılmamalı, onları kontrol ederek korkularını yenmelerini sağlamalı. Bununla birlikte evimizden edilmiş ve bir sığınma merkezinde olsak da çocukların yiyeceği, içeceğini temin etmeli ve temizliğini de yapmalıyız."

Sığınma merkezleri temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesine düzenlenen şiddetli saldırılar nedeniyle 3 çocuğuyla Cibalya Mülteci Kampı'ndaki sığınma merkezine dönüştürülen bir okulda kalan 30 yaşlarındaki Rim el-Besyumi de sığınma merkezlerine dönüştürülen okulların genel olarak insanlar için temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun olduğunu dile getirdi.

İhtiyaçları konusunda daha özel olan kadınların söz konusu merkezlerde çok daha zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüğüne dikkati çeken Besyumi, "UNRWA okulları, kadınların ihtiyaçlarından ziyade temel ihtiyaçları bile sağlayamıyor." ifadelerine yer verdi.

Beyt Hanun beldesine düzenlenen şiddetli saldırılar sebebiyle aynı okula ailesiyle birlikte lise son sınıfta olan Refif eş-Mısri de sığındı.

"Hava saldırılarının şiddeti nedeniyle sabırsızlıkla beklediğim sınavlara çalıştığım kitap ve defterlerimi alamadım. Sınav sonuçları geleceğimi belirleyecek." dedi.

Yerinden edilmiş kişiler için belirlenen UNRWA okullarındaki durumun, özellikle kadın ve erkek çocuklar için çok zor olduğunu anlatan Mısri, en basit ihtiyaçların bile olmadığını ifade etti.

Mısri ,okullarda yeterli yiyeceğin olmadığını, bununla birlikte yıkanacak yer ve doğru düzgün yatacak bir yeri bile bulunmadığını kaydetti.