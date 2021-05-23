Gazze’nin inşasından önce insani yardım gerekli

ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ YETKİLİLERİ GAZZE’NİN YENİDEN İNŞASININ YILLAR SÜREBİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKEREK, ONARIM SÜRECİNE GEÇMEDEN ÖNCE ÂCİL İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI GEREKTİĞİNİN ALTINI ÇİZDİ.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar sonucu, büyük çoğunluğu Filistinliler’den oluşan 275’i aşkın kişinin vefat ettiği belirtiyor. Yaralı sayısının ise 8 binden fazla olduğu tahmin ediliyor.

WHO’nun açıklamalarına göre bölgede 17 sağlık merkezi de hasar gördü. Bölgede ciddî oranda ilâç ve tıbbî malzeme sıkıntısı baş gösterdi. Uluslar arası yardım kuruluşları Gazzeliler’e yardım için harekete geçti. Amerikanınsesi’ndeki habere göre Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Dairesi (UNRWA) Başkanı Matthias Schmale, her ne kadar taraflar arasında ateşkes kararı alınmış olsa da, Gazzeliler’in henüz infilâk etmemiş patlayıcılar bulunması sebebiyle hâlâ tehlike altında olduğunu söyledi. Schmale, Gazzeliler’in travmalarının son çatışmalar sebebiyle daha da büyüdüğünü şu sözlerle ifade etti: “Bu, daha önceki üç savaş, iki yıl süren Büyük Dönüş Yürüyüşü ve şimdi de COVID sebebiyle yaşanan travmaların ü- zerine eklenmiş oldu. Buradaki duruma sadece fizikî bir yeniden inşa olarak bakamayız. İnsanların hayatlarını yeniden inşa etmeliyiz ya da onlara bunu yapmaları için yardım etmeliyiz.”

SAĞLIK, SU VE ENERJİ HİZMETİNE ODAKLANILMALI

Schmale, Gazze’nin fizikî olarak yeniden inşa edilmesi için gerekecek malî desteğin miktarını belirlemek için henüz erken olduğuna da dikkat çekti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkilileri Gazze’de insanlara ve şehirde iki haftada verilen tahribatın giderilerek yeniden inşa edilmesinin yıllar süreceğini savunuyor. ICRC Yakın ve Ortadoğu Direktörü Fabrizio Carboni, onarım sürecine geçmeden önce âcil ihtiyaçların karşılanması gerektiğinin altını çizdi ve şu an ağırlıklı olarak sağlık, su ve enerji hizmetinin onarılmasına odaklanıldığını belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de BM bünyesinde Gazze’ye kapsamlı bir insani yardım sunma hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

BM’den kıdemli insanî yardım uzmanı Mark Lowcock da, 14 milyon dolar fonu devreye sokmaya çalıştıklarını belirtti.

***

FİLİSTİN’E DESTEK İÇİN İNSAN ZİNCİRİ

Tunus’un güneyindeki Safaks şehri surları çevresinde insan zinciri oluşturularak Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Safaks şehrindeki sivil toplum kuruluşlarından Şeri (İslâmî) İlimler ve Hitabet Cemiyetinin çağrılarıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Ellerinde taşıdıkları Tunus ve Filistin bayraklarıyla şehrin tarihî surları çevresinde yan yana dizilen binlerce gösterici, “Halk, Filistin’in hürleşmesini istiyor.”, “Halk normalleşmenin cezalandırılmasını istiyor.” şeklinde sloganlar atıldı. Cemiyet Başkanı Lutfi ez-Zevvari, “Siyonist düşmana karşı Filistinli kardeşlerimizin zafer kazanmasından dolayı hissettiğimiz sevinci ifade etmek için bu insan zincirini oluşturduk” dedi. Safaks - aa

***

İSRAİL TAHRİK ETMEYE DEVAM EDİYOR

Mescİd-İ Aksa’nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail’in fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın yapmasına izin vererek, “Gazze’ye açtığı savaşta yenilmediğini ispata çalıştığını” belirtti. Sabri, İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi yerleşimcinin, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yaklaşık 3 hafta aradan sonra yaptığı baskını değerlendirdi. “İşgal yönetimi Aksa baskınlarıyla Gazze’de yenilmediğini ispata çalışıyor.” diyen Sabri, Mescid-i Aksa’ya baskınların yeniden başlamasının neden olacağı gerginlikten İsrail yönetiminin sorumlu olduğunu kaydetti. Kudüs - aa