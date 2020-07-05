DSÖ, 'hidroksiklorokin'in kullanımını bir kez daha durdurdu

DSÖ, Kovid-19'a yakalananların tedavilerinde kullanılan "hidroksiklorokin" ve "lopinavir/ritonavir" bileşimi ilaçların denemelerinin "ölüm oranlarını düşürmede başarısız kaldığı" gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, "DSÖ, bugün Dayanışma Denemesi'nin Uluslararası Yönlendirme Komitesi'nin hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir ilaçlarının denemelerine son verilmesi tavsiyesini kabul etti." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, hastaneye kaldırılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına yönelik etkili bir tedavi bulunması amacıyla mart ayında DSÖ'nün "Dayanışma Denemesi" programını başlattığı anımsatıldı. Hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşimi ilaçların geçici deneme sonuçlarının standart tedaviyle karşılaştırıldığında Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını "hiç azaltmadığı" ya da "çok az azalttığı" belirtilen açıklamada, Dayanışma Denemesi'nde görevli araştırmacıların bu ilaçların kullanımını "derhal" durduracağı bildirildi. AA

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