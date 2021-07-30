Dünya genelinde orman yangını alarmı: On binlerce hektarlık alan küle döndü!

Dünyanın birçok yerinde devam eden yangınlar, ABD, Avrupa ve Rusya gibi bölgelerde on binlerce hektarlık alanı küle çevirirken, 2021 içerisinde çıkan yangınların sayısı, pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını dahi aştı.

NASA’nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi’nin uydu haritasına göre, kırmızı noktalarla gösterilen yangınlar dünyanın birçok yerine yayılmış durumda.

Haritada ABD’den Rusya’ya, Güney Amerika’dan Afrika’nın kuzey, orta ve güney bölgesine ve Arap Körfezi’ne pek çok bölgeyi kırmızıya boyayan yangınlar İtalya, İspanya, Yunanistan ve Romanya gibi birçok AB ülkesini de mücadeleye sevk etti.

AB Komisyonu’nun orman yangınlarını gösteren acil durum haritasına göre de kıtanın tamamındaki irili ufaklı yangınlar neredeyse Rusya’nın kuzeyine kadar ulaşıyor. Uydu haritasında AB ülkelerinde farklı boyutlardaki yangınların en az 1 haftadır sürdüğü görülüyor.

İtalya yangınlarla boğuştu

İtalya’nın özellikle güney bölgeleri irili ufaklı çok sayıda orman yangınına teslim oldu.

Yerel basında çıkan haberlerde de Sicilya ve Sardinya adaları ile Kalabriya bölgesinin farklı noktalarında çıkan yangınlar neticesinde binlerce hektar arazinin kül olduğu belirtildi.

Sardinya adasının batısındaki Oristano vilayeti kırsalında 24 Temmuz’da çıkan yangında 20 bin hektar arazi yandı, 1500 kişi tahliye edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla mücadele için İtalya kendi uçaklarına ek olarak AB ülkelerinden de yangın söndürme uçağı istemişti.

Sardinya Özerk Yönetim Başkanı Christian Solinas da yangında oluşan zararı şu an için hesaplamanın mümkün olmadığını belirterek zararlarının telafisi için merkezi hükümetten acil ekonomik destek talep etmişti.

Romanya

AB üyesi ülkelerden Romanya’nın başkenti Bükreş’in de bulunduğu güney bölgesi ve özellikle Bulgaristan sınırı da kırmızı noktalarla gösteriliyor.

Romanya’nın komşuları Moldova ve Ukrayna’da da orman yangınları sürüyor.

Yunanistan

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata'daki ormanlık alanda 27 Temmuz’da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı.

Dionisos Belediyesi yetkilileri, bölgede durumun çok zor olduğunu, ekiplerin müdahalelerine rağmen alevlerin yerleşim birimlerine yaklaştığını kaydetmişti. Yangının kontrol altına alındığı açıklanmıştı.

Rusya

Rusya’nın Yakutistan bölgesinde temmuz ayında başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyon hektar ormanlık alanın küle döndüğü bölgede yetkililer acil durum ilan etmişti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, devam eden 144 ayrı bölgedeki yangınları söndürmek için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

ABD ve Kanada

ABD’deki Ulusal Kurumlararası Yangın Merkezi’nin 29 Temmuz itibarıyla verdiği bilgilere göre, 82 büyük yangında 13 eyalette 1,7 milyon dönümlük alan yandı. Ayrıca Idaho, Alaska ve Minnesota eyaletlerinde yeni büyük yangınlar bildirildi.

Kanada’da da 2021 içerisinde 4 bin 500’den fazla yangın çıktı. Bu rakam, ülkenin 10 yıllık ortalamasından yaklaşık 1000 fazla olarak kaydedildi. Bu yıl içerisinde 2 bin 150 hektar arazi yandı.

Ortalama veriler de aşıldı

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi’ ne (EFFIS) göre, İtalya’nın yanı sıra Fransa ve Romanya da yanan alan bakımından şimdiden 2008-2020 ortalaması geçilmiş durumda.

İtalya’da bu sene 53 bin 797 hektar alan yanarken, 12 yılın ortalaması 40 bin 781 olarak kaydedildi. Fransa’da 22 bin 807 hektar yanarken, önceki yılların ortalaması 9 bin 283’tü. Romanya’da da aynı şekilde bu sene 18 bin 620 hektar alan yanarken, 12 yılın ortalamasının verisi 16 bin 82 olarak işlenmişti.

Aynı sitede, AB üyesi olmayan ülkeler arasında Bosna Hersek’in de 25 bin 583 hektar alanı yangında kaybettiği, bunun 30 bin 199 olan 2008-2020 ortalamasına oldukça yakın olduğu gösteriliyor.

Tunus’ta 17 bin 599 hektar arazi bu sene içinde yanarken bunun, 6 bin 257 hektar olan 12 yıllık ortalamayı çoktan geçtiği kaydediliyor.